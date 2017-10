Sigue en suspenso la Olimpiada Nacional

Las categorías, sedes y deportes del programa de la Olimpiada Nacional 2018, quedarán definidas en diciembre entrante, después de la realización del Sinade (Sistema Nacional del Deporte), a celebrarse en Cancún, Quintana Roo, declaró Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte.“No se decide lo que el proceso, cómo, cuándo, dónde va a ser, de la Olimpiada Nacional, hasta después del Sinade. Esto es, si mal no recuerdo, el cuatro de diciembre en Cancún. Ahí se define exactamente qué categorías, qué posibles sedes y qué deportes entran”, mencionó.En su visita a esta ciudad, el lunes anterior, Santa Rosa González habló de la polémica que se dio semanas atrás, entre el Instituto Municipal del Deporte de esta ciudad y el lCHDyCF.Consideró que esto se debió a una mala información.La pugna causó que el funcionario viniera a esta ciudad a una reunión con algunos titulares de ligas municipales a tratar el tema.“El Sistema Estatal del Deporte, ahí yo creo que se manejó mal la información que se dio, porque este sistema sí provoca más encuentros a nivel estatal, premia la calidad, lo cual, al premiar la calidad, estoy seguro que más juarenses van a tener la oportunidad de ir y nunca se quita la autonomía de las ligas –municipales–”, expuso.Puntualizó que aquel equipo o liga, al que dijo, se le da prioridad en el Sistema Estatal del Deporte y tienen asegurado un lugar en éste, pueden ir a representar a Chihuahua en eventos nacionales e internacionales como equipo, más no como Selección Chihuahua.“Que es donde se causa la mayor de las polémicas. Ahí lo que se está buscando con este nuevo sistema es premiar a los mejores talentos y que demuestren desarrollo”, expuso.Apuntó que el ICHDyCF detectó casos en los que, un equipo ganaba y representaba a Chihuahua.“Dejando mucha gente talentosa afuera de la competencia de Olimpiada Nacional, lo cual, desmotiva a aquellos competidores, atletas, que se esfuerzan por tener cierto nivel y tienen la disciplina para hacerlo. ¿Por qué? Porque no están en el municipio ganador o en el equipo ganador”, manifestó.En los seriales o torneos contemplados dentro del Sistema Estatal del Deporte para que, los atletas tengan un fogueo constante previo a las distintas fases de la olimpiada, estos deportistas no quedan descartados, dijo.“Se busca el mejor talento y la idea es motivar a que todos sepan que tienen la oportunidad de representar a su estado y el equipo que gane el torneo estatal, ése representará a su estado en otra competencia, no en Olimpiada Nacional. En Olimpiada Nacional, lo que nos interesa es que vaya la calidad”, expuso.Apuntó que en los últimos años, la Olimpiada Estatal y la Olimpiada Nacional se convirtieron en eventos masivos, en el que “todo mundo” participa y en la que muchas veces, la calidad que se ve no es la óptima para representar a los municipios y al estado, con un alto costo para la administración estatal.

