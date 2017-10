Revancha para Mares debe esperar: Santa Cruz

Ciudad de México— Para Leo Santa Cruz la revancha con Abner Mares llegará a su tiempo, y, por ahora, su mente sólo está en vencer a Chris Ávalos.El actual supercampeón de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) expondrá su cetro el fin de semana en el StubHub Center de Carson, California, y, de ganar ese duelo, es posible que se dé la segunda pelea con Mares, en los primeros meses de 2018; claro, si Abner también sale con el brazo en alto en esa misma cartelera."Los dos llevábamos tiempo sin pelear, creo que estuvo bien que regresáramos los dos con una pelea (contra rivales distintos) antes de pensar en una segunda (entre ellos), pero, por el momento, no pienso en eso, sólo veo a un oponente y no lo hago menos."Jamás he hecho menos a un rival, y cada oponente es peligroso, por lo que no podemos confiarnos o pensar ya en esa segunda pelea (con Mares); vamos paso a paso", expresó el michoacano.El mexicano de 29 años viene de recuperar su corona cuando derrotó en enero en la revancha a Carl Frampton. Se llevó una decisión mayoritaria, y desde entonces ha estado parado.Contra Mares se dio la pelea en agosto de 2015, y Leo salió con el triunfo en otra apretada decisión."Esa (segunda) pelea se dará, todo a su tiempo, primero vamos a ver lo que sucede este fin de semana, y que los dos salgamos con el triunfo", añadió.Leo llegará el fin de semana con marca de 33-1-1, 18 KO's, mientras que Ávalos, originario de Lancaster, California, subirá al ring con registro de 27-5, 20 KO's."Sabemos que tiene hambre, y por eso no podemos confiarnos, tenemos que salir concentrados desde el arranque de la pelea y evitar sorpresas, respetamos a Ávalos", apuntó Santa Cruz.

