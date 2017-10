¡Good Bye! Rusia 2018

Couva, Trinidad— Estados Unidos no acudirá a la próxima Copa del Mundo tras sufrir ayer una inesperada derrota 2-1 en Trinidad y Tobago.Será la primera vez en tres décadas que Estados Unidos estará ausente de la máxima cita del fútbol.Veinte y ocho años después de la sensacional victoria en Trinidad que aseguró la primera clasificación estadounidense tras 40 años de ausencia, sus ilusiones de presentarse a Rusia 2018 se diluyeron en la misma isla caribeña.Los trinitarios se encaminaron a la victoria con goles en el primer tiempo. La pesadilla estadounidense comenzó a los 17 minutos con el autogol del zaguero Omar González y Alvin Jones aumentó a los 37.Christian Pulisic, el joven sensación del fútbol estadounidense, descontó a los 47. Pero no consiguieron anotar un gol más sobrevivir y por primera vez desde México 1986 no estarán en un Mundial.Estados Unidos arrancó a los tumbos y terminó peor. Las derrotas de local ante México y Costa Rica en noviembre provocaron el despido de su técnico alemán Jurgen Klinsmann y el regreso de Bruce Arena al banquillo. Arena fue el timonel que les condujo a los cuartos de final en Corea-Japón 2012.Para clasificarse, Estados Unidos dependía de sí mismo. Solo tenían que empatar en Trinidad, un equipo que sufrió seis derrotas en el hexagonal final de la Concacaf.Pero la debacle del martes - combinado a la remontada que le dio a Honduras la victoria 3-2 ante México y el triunfo agónico de Panamá por 2-1 contra Costa Rica, gracias a un agónico gol de Román Torres, bajó a Estados Unidos del tercer puesto al quinto.

