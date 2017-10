No paga México el favor a EU

San Pedro Sula, Honduras— Sorry... México tuvo en sus manos el destino de Estados Unidos y no le devolvió el favor de hace 4 años. El Tricolor perdió el invicto en la Eliminatoria Mundialista y no implantó récord de puntos tras caer 3-2 contra Honduras, que jugará la Repesca contra Australia.En la última jugada del partido, un tiro libre al 95’, Andrés Guardado pudo ser para los estadounidenses lo que Graham Zusi es para los mexicanos, pero el “Principito” estrelló el balón en la barrera y segundos después el Estadio Olímpico Metropolitano se convirtió en un hervidero por la hazaña local. Honduras hizo una Eliminatoria terrible, tanto que su Federación tuvo que poner en promoción los boletos ante la poca fe de la gente. El primer tiempo le estaba dando la razón a los aficionados luego de los goles de Oribe Peralta al 16’ y de Carlos Vela al 39’, más allá de que Alberth Ellis empató al 34’ en una jugada en la que Néstor Araujo tuvo que competir contra 3 rivales.Pero el pesimismo en San Pedro Sula bien pudo ser compartido en México, porque el Tricolor mostró en ese primer tiempo esa debilidad en el cuadro defensivo tan común en la era de Juan Carlos Osorio. Guillermo Ochoa salvó al Tri en 2 ocasiones, una de ellas en un extraordinario desvío luego de un disparo de Maynor Figueroa.México hizo agua en la defensiva. Al 54’, Jesús Gallardo perdió el balón en la salida ante Ellis, quien cedió para Eddie Hernández y este tuvo la fortuna de que tras disparar al travesaño el balón pegó en el rostro de Ochoa, el autogol de la esperanza para los anfitriones.Al 60’ llegó el milagro, cuando Miguel Layún se quedó estático pidiendo fuera de lugar de Romell Quioto y fue un simple testigo de cómo Néstor Araujo y Hugo Ayala no pudieron detener al hondureño, quien celebró el gol que les dio la clasificación.El resto del partido fue un circo, con los catrachos perdiendo tiempo deliberadamente, aferrados a su triunfo, a que Estados Unidos no le anotara a Trinidad y Tobago y a que ningún mexicano tuviera un poco de gratitud con los vecinos del norte.

