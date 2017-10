Siguen en la carrera

Después de la derrota sufrida ante Venados FC por tres goles a uno, el sábado anterior, los Bravos FC Juárez descendieron del sitio uno al número tres en la tabla de posiciones del Apertura 2017, en el Ascenso MX.Los Bravos, quienes lideraron la justa por dos jornadas, se quedaron con 18 puntos, producto de cinco triunfos, tres empates y dos derrotas.Sus números son iguales a los de Toros Celaya FC y Alebrijes Oaxaca, sólo que la diferencia de goles es menor a las de ambas escuadras.Los fronterizos tienen 12 goles a favor por 11 en contra, para más una anotación.En tanto, los punteros Toros, quienes derrotaron 3-1 al Atlético San Luis, suman 13 dianas anotadas por ocho recibidas y un + 5 como balance.Alebrijes, verdugos de Tampico Madero por 3-2, han marcado 12 pepinos y aceptado nueve, para un más tres.En ataque y defensa, los Bravos ocupan el cuarto puesto en la división de ascenso.A la ofensiva, han marcado 12 goles junto a los propios Alebrijes y Dorados Sinaloa.En defensiva, tienen 11 anotaciones recibidas al igual que Tampico Madero Futbol Club. Rodrigo Prieto es el máximo goleador del equipo con tres de los 12 goles de la escuadra equina.Leandro Carrijo, Mauro Fernández y Lucas da Silva, han marcado dos dianas cada una en el torneo.PIENSAN YA EN ATLANTEEnfocados en el choque de este viernes de la fecha 11 contra los Potros de Hierro del Atlante, los Bravos, entrenaron ayer, en las instalaciones de la Universidad Modelo, en Mérida, Yucatán.“Desde que arrancó el torneo, las cosas han estado apretadas ahí adelante. Tenemos una posición adelante, pero no podemos dejar de hacer un gran partido ante el Atlante, para seguir con nuestro objetivo”, dijo Miguel de Jesús Fuentes, entrenador del FC Juárez.Fuentes Razo destacó que la directiva hizo un fuerte esfuerzo para ayudarlos a evitar tener una larga carga de viaje, ya que, el regresar de Mérida, a Juárez iba a representar mucho cansancio.“Sólo nos queda brindarnos ante el Atlante y demostrarle que el esfuerzo que hicieron no quedó en vano”, apuntó.Expresó que el revés ante Venados fue sólo un tropiezo en el camino y aún queda tiempo para seguir en la lucha por el liderato.“Creo que siempre una derrota te hace analizar más, qué hiciste bien y qué dejaste de hacer. De repente, las victorias disfrazan un poco los errores. Sin embargo, creo que hicimos un buen partido, tuvimos llegadas, lamentablemente no pudimos concretar y los Venados fueron contundentes, ya que nosotros llegamos diez veces y ellos cuatro y metieron tres”, expuso.El delantero Rodrigo Prieto no entrenó al parejo de sus compañeros e hizo rehabilitación por un problema muscular.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.