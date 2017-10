Remontan Cachorros y toman ventaja

Chicago.- Poco después de remolcar la carrera de la victoria, Anthony Rizzo se desplazó por el cuadro interior de un eufórico Wrigley Field y empezó a gritar: “¡Respétenme! ¡Respétenme!”.Al año siguiente de su histórico campeonato, Rizzo y los Cachorros de Chicago no cejan en su ambición por otro memorable octubre.Rizzo rompió el empate con un sencillo remolcador y dos outs en el octavo inning, y los Cachorros lograron neutralizar la magistral actuación de Max Scherzer para vencer ayer 2-1 a los Nacionales de Washington, poniéndose a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.Los Nacionales tenían una base a disposición cuando Rizzo se presentó a batear y con el corredor emergente Leonys Martín en segunda base. Pero el manager Dusty Baker prefirió enfrentar al toletero con Willson Conteras en el círculo de espera. El zurdo mexicano Oliver Pérez entró en relevo y Rizzo conectó un bombito que cayó en lo corto del jardín izquierdo-central, en medio de tres defensores de Washington.Rizzo se cayó al dar la vuelta por la inicial y fue sacado out para poner fin al inning, pero no pareció importarle mucho.“Quería castigarles”, dijo Rizzo. “Yo bateo donde me pongan en el orden. Remolco carreras, y esa es siempre mi mentalidad. Suelo ser discreto y decir ese tipo de cosas, pero mis emociones me desbordaron en ese momento”.Scherzer lució dominante en su regreso tras una lesión muscular, lanzando un juego sin hits hasta el séptimo inning.Pero al igual que en el primer duelo de la Serie Divisional, cuando Chicago pasó dificultades similares ante Stephen Strasburg, los reinantes campeones de la Serie Mundial fueron perseverantes para encaminarse a una emocionante victoria.El cuarto partido de la serie al mejor de cinco será hoy. Jake Arrieta, también de vuelta tras una lesión muscular, abrirá por los Cachorros frente a Tanner Roark de los Nacionales.Chicago cometió cuatro errores, incluyendo dos del jardinero izquierdo Kyle Schwarber en la misma atroz jugada, y Rizzo y Jason Heyward también se durmieron con inusuales fallos en el corrido de las bases.Pero los Cachorros se beneficiaron con el oportuno sencillo remolcador del emergente Almora Jr. para la carrera del empate 1-1 en el séptimo y una sólida apertura del zurdo colombiano José Quintana en el primer juego de postemporada en el Wrigley Field desde que la Serie Mundial del año pasado culminó en Cleveland.

