Buscan hacer historia

San Pedro Sula, Honduras— Luego de pasar un susto ante Trinidad y Tobago, el clasificado México irá por el récord de puntos para un hexagonal de la Concacaf hoy, cuando se mida a un desesperado Honduras que se juega la vida en busca de su clasificación a la Copa del Mundo.Los mexicanos marcaron tres goles en los últimos 12 minutos para vencer 3-1 a los trinitarios, con lo que llegaron a 21 puntos que, combinados con el empate de Costa Rica ante Honduras, les dio el primer puesto del hexagonal sin importar lo que ocurra en la última fecha.“Lo más importante es que en los últimos veinte minutos el equipo muestra que tiene resiliencia y capacidad de superar la adversidad”, declaró el seleccionador azteca Juan Carlos Osorio. “La posibilidad de cambiar de sistema de juego y poder en veinte minutos igualar y remontar el marcador, yo creo que dice mucho de la fortaleza del equipo, me refiero a la mental y a sobreponerse a la adversidad”.Ahora México aspira a romper la marca de 22 unidades que logró en el hexagonal previo al Mundial de Alemania 2006, cuando eran dirigidos por el argentino Ricardo La Volpe.Los mexicanos deberán hacerlo sin el zaguero Héctor Moreno (Roma), que está suspendido por acumulación de tarjetas, Hirving Lozano, lesionado y ‘Chicharito’ Hernández, por permiso especial. Además, Osorio dijo que planeaba realizar más cambios para enfrentar a los catrachos, pero no entró en detalles.“La intención nuestra es la de salir a ganar. Honduras todavía tiene una opción (de clasificar) y van a competir por ella y están en todo su derecho”, agregó Osorio. “Nosotros vamos a tratar de tener en cuenta esa necesidad para nulificar su juego, utilizando a jugadores que tenemos para refrescar al equipo”.Para amarrar el tercer boleto en disputa para Rusia 2018, Honduras –que tiene 10 puntos y por ahora es quinto del hexagonal– necesita un triunfo y esperar a que Panamá empate o pierda ante Costa Rica, y que Estados Unidos caiga frente a Trinidad y Tobago.Los catrachos, que perdieron una ventaja en los últimos minutos ante Costa Rica, aún podrían clasificar al repechaje si vencen al “Tri’ “ y siempre y cuando los panameños no derroten a unos clasificados ticos.“Estamos dolidos por la situación en que se dio el gol en Costa Rica. Fue un momento desafortunado para nosotros, pero seguimos creyendo que podemos ganar y obtener el tercer boleto”, afirmó el volante hondureño Alexander Mejía.El encuentro se realizará a las 18:00 horas locales (00:00) en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

