Crearán aquí infraestructura deportiva

Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, anunció el proyecto de una Ciudad Deportiva en esta frontera, en el espacio del estacionamiento y en algunas áreas desocupadas, donde se encuentran los estadios de beisbol Juárez y Carta Blanca.De entrada, el plan que será ejecutado por seccionado, incluye un gimnasio de usos múltiples, en especial, para deportes de contacto, donde era el salón de baile Moroco, indicó.“Si no estoy mal informado, la luz ya está en condiciones para empezar a equipar. Tenemos ya para este año destinado un presupuesto que puede cambiar. No me quiero aventurar, pero, sí, arriba de los 100 mil pesos para empezar a capacitar con material al Moroco, sobre todo, para deportes de contacto”, expresó.Afirmó que el ICHDYJ quiere hacer del Moroco un gimnasio para disciplinas como taekwondo, box, luchas asociadas, karate, muay thai.También, la idea es habilitar un espacio para zumba, halterofilia, CrossFit.En la primera etapa, los servicios de aire acondicionado y luz ya están listos y los baños se remodelan para poderlo abrir al público en general, antes del final del año, afirmó.Acerca del plan de la Ciudad Deportiva en la zona del par de referidos estadios, externó que la idea es incluir canchas de tenis, de futbol rápido, de voleibol playero, sumado al mencionado gimnasio de deportes de contacto.“Y empezar a reavivar esta zona, siguiendo un poco con el plan del gobernador de ir reactivando el centro de la ciudad”, apuntó.En próximos días, comentó que se le dará una ‘manita de gato’ al Estadio Carta Blanca con trabajos de pintura y cerámica y retiro de basura que se encuentra atrás del mismo.Mencionó que debido a que el presupuesto total se fue muy arriba, el proyecto se ejecutará por partes, con la posibilidad de contar con inversiones público-privadas.Santa Rosa González, afirmó que desde octubre del año anterior, al inicio de la gestión del gobernador Javier Corral, se detectó un déficit en infraestructura deportiva en esta ciudad.Por ello, la administración estatal se encuentra a la espera de poder ‘bajar’ recursos del gobierno federal e invertirlos en este rubro.A la vez, el instituto a su cargo se encuentra en negociaciones para utilizar infraestructura de medio uso, como es el caso del CEDEFAM (Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar), ubicado en el Parque Central Oriente, donde se planea un corredor deportivo.De concretarse, el referido corredor pasaría por el CEDEFAM y por el Parque Central.“Estamos en espera que esta organización tripartita se ponga de acuerdo para poder intervenir nosotros”, dijo.Comentó que el ICHDyCF ya entabló pláticas con la Fiscalía Estatal y está en la mejor disposición de abrir parte de estas instalaciones al público.El dirigente comentó que para el 2018, el ICHDyCF requiere de un presupuesto de 180 millones de pesos y en este año que está por terminar, se tuvo uno de 152 millones.

