Someterán a la población propuestas para nuevo nombre de estadio de beisbol

Inaugurado deportivamente el viernes 27 de abril del 2013, con la serie entre Indios de Ciudad Juárez y Mineros de Parral como Estadio ‘Juárez Vive’ y, ahora llamado Estadio Juárez, luego que fue retirada la palabra ‘Vive’, un mes y medio atrás, el inmueble tendrá de manera oficial un nuevo nombre, mismo que será elegido por los juarenses.Jesús Pacheco, delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte en esta ciudad, indicó que en los próximos días se lanzará una convocatoria para el cambio de nombre del parque de pelota.“Se va a dar apertura a la comunidad de Juárez, que pueda decidir el nombre”, declaró el funcionario.Pacheco Ramírez comentó que por dos meses y medio trabajó en la búsqueda de una empresa patrocinadora interesada en el cambio de nombre de la casa de los Indios de Ciudad Juárez.Mencionó que de las cinco propuestas recibidas, entregó las tres mejores a la dirección del ICHD y no resultaron atractivas ni aceptables.“Están muy lejanas de lo que realmente convendría al estadio. El estadio tiene un gasto anual aproximado entre 340 y 380 mil pesos de mantenimiento al mes, lo que es el pasto, las áreas de los baños, la luz”, expuso.Con base en estas cifras, Pacheco comentó que esperaba una propuesta económica del mismo tamaño para que el Gobierno del Estado no solventara estos gastos de mantenimiento que van incluidos en el presupuesto del ICHDyJ, lo cual, no ocurrió así.“Al quedar tan lejos y las propuestas tan bajas, en realidad, no le estamos viendo un significado real de cambiarle el nombre por una empresa. Creemos que es algo muy importante como para malbaratarlo o darlo en una licitación o en un costo anual de pago por publicidad en un año”, indicó.Afirmó que Juan Pedro Santa Rosa, director del citado instituto, planteó que se abra una convocatoria y sea la propia comunidad la que elija el nombre de la instalación deportiva.“Queremos hacer una convocatoria para que los mismos juarenses decidan cuál va a ser el nombre de este estadio que les pertenece a ellos y creo que siguiendo la línea que marca el señor gobernador –Javier Corral- dejando un poco el alabar a la figura política y que sea un nombre para los juarenses, ya que es un patrimonio para ellos”, dijo Santa Rosa.Pacheco puntualizó que sólo espera que el titular del ICHDyCF, le defina cómo hacer la convocatoria para, después, abrirla a la ciudadanía.Sobre el retiro de la palabra ‘Vive’ a la entrada del estadio que se dio hace mes y medio, apuntó que se produjo como un adelanto de los trabajos previos al cambio de nombre.

