Obligan Yanquis al Juego 5 ante Indios

Nueva York.- El dominicano Luis Severino se redimió tras su desastroso debut de postemporada, Aaron Judge apareció con el bat y los Yanquis de Nueva York capitalizaron la desprolijidad de Cleveland para vencer ayer 7-3 a los Indios y forzar su Serie Divisional de la Liga Americana a un decisivo quinto juego.El dominicano Gary Sánchez aportó un jonrón y Judge disparó un doble de dos carreras para su único hit de la serie en la que se ha ponchado 12 veces en 15 turnos.El abridor de Cleveland Trevor Bauer desafinó con tres días de descanso y no sobrevivió el segundo inning.Pero fue un mojado terreno del Yankee Stadium en el que los Indios desentonaron, con un total de cuatro errores, su mayor cantidad en la campaña y un récord de la franquicia en un juego de postemporada. Todas esas pifias derivaron en seis carreras sucias. Los vigentes campeones de la Liga Americana sólo cometieron 76 errores a lo largo de la temporada, la cantidad más baja de su circuito.Luego de impedir ser barridos en tres juegos con una victoria 1-0 el sábado, los Yanquis tendrán a CC Sabathia como abridor en el quinto juego en Cleveland mañana. El as de los Indios Corey Kluber subirá al montículo en una reedición del segundo juego, en el que fue vapuleado por Nueva York.El ganador se las verá con Houston en la Serie de Campeonato de la Americana, luego que los Astros liquidaron a Boston en cuatro juegos ayer, imponiéndose en la otra Serie Divisional.Tan sólo ganar dos juegos en fila para mandar la serie de regreso a Cleveland es un logro para los Yanquis. La última vez que los Indios perdieron juegos consecutivos fue el 22 y 23 de agosto, en casa ante Boston, antes de iniciar una racha de 22 triunfos al hilo, la más larga en la historia de la Liga Americana. A partir de ese punto, Cleveland tenía marca de 35-4 hasta que llegó a Yankee Stadium para el tercer juego de la Serie Divisional.Severino sólo pudo sacar un out en el juego de comodines contra Minnesota el martes, pero sus compañeros salieron a su rescate al salir triunfantes por 8-4. Esta vez, el as dominicano se mostró determinado de lanzar lo más lejos posible en el juego, y lo hizo.Con una madrugadora ventaja de 5-0, el derecho de 23 años recetó nueve ponches en siete innings y permitió cuatro, incluyendo un jonrón de dos carreras del dominicano Carlos Santana y otro solitario del puertorriqueño Roberto Pérez.Tommy Kahnle relevó a un descontrolado Dellin Betances en el octavo inning y sacó seis outs para su primer salvamento de la temporada, mientras los Yanquis colocaban su marca en 3-0 este año en juegos de eliminación.Sánchez disparó su segundo cuadrangular de la serie ante Bryan Shaw en el sexto inning, para poner la pizarra 7-3.La lluvia evitó que ambos equipos tomaran práctica de bateo en el campo. Pero se retiró la cubierta para que el juego comenzara justo a tiempo.

