Elogian a ex Minero tras actuación ante Dallas

Hace un mes, Aaron Jones fue colocado en la lista de inactivos para el partido inaugural de los Empacadores de Green Bay en la temporada 2017 de la NFL, como sucede con la mayoría de los jugadores novatos. Ahora, el excorredor de los Mineros de UTEP, recibe elogios de sus compañeros, tras la actuación que tuvo el domingo en el triunfo sobre los Vaqueros de Dallas.Como cualquier novato, Jones no quería que el nervio y la ansiedad lo hicieran cometer algún error en su primer partido como titular.Una plática que tuvo en la víspera del juego con el corredor titular Ty Montgomery, que no jugó por lesión, ayudó a que el egresado de la Burges High School en El Paso despejara un poco su mente.“Simplemente no quería cometer algún error. Ty me dijo antes del juego, hey nadie juega un partido perfecto. Si vas a cometer un error, hazlo rápido, eso lo compensará”, dijo Jones, en declaraciones que publica el sitio oficial de los Empacadores.Poco antes de que terminara la primera mitad, Jones tuvo que poner en práctica el consejo de Montgomery cuando corrió su ruta de manera equivocada, aunque corrió a tiempo para atrapar un pase de nueve yardas que le envió Aaron Rodgers y que los colocó a siete yardas de la anotación.En la próxima jugada el paseño recorrió esas siete yardas siguiendo perfectamente el bloqueo de los linieros para lograr su segundo touchdown en partido de temporada regular en la NFL.“Corrió de manera fantástica, corrió muy duro”, dijo el tackle derecho de Green Bay, Bryan Bulaga. “Pudimos ver el tipo de correr que era en los campamentos y un poco de eso contra Chicago. Una vez que entró al campo el domingo, ustedes lo vieron, corre de manera física, es un corredor inteligente y prepara los bloqueos”.Con la defensa de los Vaqueros preocupada en cubrir la secundaria, Jones realizó un acarreo de 15 yardas durante la serie ofensiva del triunfo en el último cuarto. Y no solamente llevó el balón hasta la yarda 32 de Dallas, sino que se salió del campo para detener el reloj y que los Empacadores mantuvieran su último tiempo fuera.“Uno sueña con algo como esto”, dijo Jones, que fue acompañado en las gradas del estadio de los Vaqueros por varios miembros de su familia. “Como el tercer corredor, uno está esperando su tiempo, su momento. Los entrenadores me decían que estuviera preparado, que mi tiempo se acercaba. Finalmente llegó y me alegra que fue en Texas”.El desempeño de Jones no fue sorpresa para el receptor Davante Adams, que ha sido un gran fanático del paseño desde que el equipo practicó junto en la primavera.“Es mi caballo de batalla”, dijo Adams. “He estado diciendo eso desde las prácticas de OTA. La gente no quería escuchar. Yo soy algo así como Ted Thompson-Belichick cuando se trata de explorar talento aquí. Ese es mi perro. Es un tipo confiable y un buen chico”.Mike McCarthy, entrenador de los Empacadores dijo sentirse muy orgulloso de Aaron Jones.“Se ganó la oportunidad de ser titular, y fue productivo, y eso es lo que uno busca en todos los jugadores, especialmente en los jóvenes. Sabes, esta fue su primera oportunidad de llevar el peso del juego terrestre, y creo que jugó de manera extraordinaria. Me encanta su estilo de correr, muy productio. Buen trabajo”.“Se los dije antes del partido, que no tenía preocupación alguna con él como corredor”, dijo el mariscal Aaron Rodgers. “Es un gran chico. Es un novato, pero su visión fue fantástica. Te da mucha confianza como para darle el balón en la última serie ofensiva”.