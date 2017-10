Busca podio

Quinto lugar en los campeonatos mundiales de Para Taekwondo en Lausana, Suiza, en el 2013 y, en Moscú, Rusia, en el 2014, el artemarcialista local Francisco Pedroza vivirá su tercera experiencia mundialista en Londres, Inglaterra, sede de la justa a partir del jueves 19.Pedroza Luna, medalla de bronce en el Campeonato Para Panamericano, en San José, Costa Rica, el 29 de agosto anterior, viajó ayer a la Ciudad de México, donde se concentrará por siete días en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).“Ahora sí, buscamos subirnos al pódium. Estuvimos trabajando muy fuerte y hay grandes posibilidades. Con la experiencia que traemos y conociendo a los rivales, estamos seguros de que vamos a subir”, expuso.Luego de la experiencia adquirida en Costa Rica, donde no pudo refrendar el título obtenido el año anterior, en Querétaro, Querétaro, Francisco manifestó que deberá controlar más el estrés al momento de estar dentro del tatami.“Estar más tranquilos y manejar el combate. Estuvimos trabajando los rivales, cómo entran, sus técnicas de ataque y, más que nada, el contraataque”, expuso.Pedroza, deportista de 38 años y 1.84 metros, competidor de la categoría K 44, -para personas que no tienen movilidad en algún brazo, malformación o amputación de la muñeca hacia abajo-, división Más de 75 kilos, integrará en la capital londinense una gráfica de 40 competidores.Como oponentes a vencer figuran el norteamericano Evan Medel, quien acaba de subir al primer lugar en el ranking mundial y el croata Iván Mikulic.Francisco tiene marca de 1-1 contra Medel, al que venció en Querétaro en el 2016.Medel se cobró las cuentas pendientes con el juarense –quien vio mermado su rendimiento debido a una lesión en el ligamento de la rodilla- en agosto pasado, en San José, y lo superó en el primer combate.“Vamos empatados ahí en las peleas, pero vamos a sacarnos esa espinita que tuvimos ahora en Costa Rica”, afirmó.Pedroza resaltó que ya sabe cómo trabaja Medel, conoce sus fortalezas e igualmente sus debilidades.Indicó que también ha analizado el estilo de pelea de Mikulic.Francisco anticipó que en Inglaterra tomará el torneo round por round, con mucha serenidad.“Tratar de sumar puntos y no desesperarnos, ya que el combate se cierra mucho porque nada más es pegar al peto y no hay oportunidad de abrirlo mucho. Estuve trabajando cómo abrir con el pateo para poder meter los puntos”, dijo.Sexto lugar en el ranking mundial, Pedroza trata de sumar unidades para escalar posiciones y calificar a los Juegos Paralímpicos ‘Tokio 2020’.Cumplida la concentración en la Ciudad de México, el conjunto tricolor viajará el domingo 15 del mes en curso a Inglaterra.CONóZCALOFrancisco AlejandroPedroza LunaFecha y lugar nac: 22 julio 1979. Cd. Juárez. Chih.Edad: 38 añosEstatura: 1.84 metrosPeso: 90 kilogramosDivisión: Más de 74 kilosLogros: Acudirá al Campeonato Mundial de Para Taekwondo, a celebrarse en Londres, Inglaterra, a partir del 19 del presente mesMedalla de bronce en el Campeonato Para Panamericano de Taekwondo, en San José, Costa Rica, el 29 de agostoParticipó en los mundiales de Para Taekwondo, en Lausana, Suiza, en el 2013 y, en Moscú, Rusia, en el 2014

