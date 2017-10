Debuta Quintana y busca poner arriba a Cachorros

De vuelta a casa en los playoffs, José Quintana y sus compañeros de los Cachorros de Chicago se encontraron con una sorpresa: un desayuno en el mismo terreno del Wrigley Field.Quintana degustó un omelet y panqueques.“Algo distinto, sólo para relajar un poquito las cosas”, dijo el manager Joe Maddon.Los vigentes campeones de la Serie Mundial lograron llevarse una victoria en Washington en el arranque de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Pero lo que pudo ser una ventaja 2-0 se evaporó cuando los Nacionales reaccionaron en la parte baja del octavo inning, con jonrones de Bryce Harper y Ryan Zimmerman para revertir un 3-1 en contra e imponerse 6-3 en el segundo juego el sábado.El tercer duelo se disputará hoy y Chicago tendrá en el montículo a Quintana, el zurdo colombiano de 28 años, adquirido en un canje con sus vecinos Medias Blancas a mediados de julio para reforzar una rotación que había estado haciendo agua durante toda la campaña.Mudarse del extremo sur de la ciudad al norte, luego de meses de rumores sobre un cambio, fue toda una dicha para Quintana. No se esperaba permanecer en Chicago.“Me sentí bastante sorprendido con la noticia. Aunque sabía que podría ser cambiado, no me esperaba pasar a los Cachorros. Amo la ciudad de Chicago y esta oportunidad de verdad que ha sido increíble”, contó Quintana a The Associated Press. “No tiene precio y ahora tengo la oportunidad de lanzar en un playoff”.Para contar con Quintana, los Cachorros debieron desprenderse de uno de los prospectos más cotizados, el jardinero dominicano Eloy Jiménez.Quintana respondió con una foja desde 7-3 y efectividad de 3.74. Los Cachorros tuvieron marca de 10-4 en las aperturas del colombiano, incluyendo victorias en las últimas seis.Y la más sobresaliente de todas se produjo el 24 de septiembre al lanzar una blanqueada contra los Cerveceros, una victoria en la que los Cachorros virtualmente sellaron el título de la División Central al ganar tres de cuatro de una serie en la que fueron visitantes.Luego de esa apertura, Maddon ofreció elogios superlativos: “juegos como ese pueden ser un punto de inflexión en la carrera de un lanzador”.

