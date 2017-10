Galopan al triunfo

Indianapolis, Indiana.- Los Potros de Indianapolis arruinaron una ventaja de 14 puntos en los ocho minutos finales del cuarto período y sobrevivieron a una intercepción en zona roja durante el tiempo extra, pero un acarreo de 35 yardas de Marlon Mack dejó todo listo para un gol de campo de 51 yardas de Adam Vinatieri para vencer ayer 26-23 a los 49ers de San Francisco.Vinatieri conectó cuatro goles de campo para colocarse en el segundo lugar en la lista de todos los tiempos de la NFL, uno más que Gary Anderson (538). Mack y Jacoby Brissett anotaron un touchdowns por tierra cada uno por los Potros (2-3), que han ganado ambos partidos ante equipos sin triunfos.San Francisco (0-5) es uno de sólo tres equipos que aún no han sumado una victoria en la presente temporada. Los Cafés y los Gigantes son los otros.Lejos estuvo de esas obras maestras que Manning solía crear en este mismo escenario. Pero en un día en que la franquicia incorporó al cinco veces Jugador Más Valioso de la Liga a su Anillo de Honor y retiró su familiar número 18, los Potros rindieron homenaje a Manning de la mejor manera posible: con una victoria.Brian Hoyer conectó 26 de 49 pases para 353 yardas y dos touchdowns. Marquise Goodwin sumó cinco recepciones para 116 yardas.Brissett acertó 22 de 34 pases al terminar con 314 yardas. Mack tuvo nueve acarreos para totalizar 91 yardas, y Frank Gore hizo 14 acarreos para 48 yardas en su primer encuentro ante los 49ers, con quienes jugó por 10 años.Vicepresidente deja juego cuando se arrodillan en HimnoEl vicepresidente estadounidense Mike Pence abandonó el partido entre 49ers y Potros en Indianapolis ayer luego que una docena de jugadores de San Francisco se arrodilló durante la interpretación del Himno Nacional.El exgobernador de Indiana acudió para presenciar la ceremonia del retiro del número del exmariscal Peyton Manning. Pero Pence no permaneció mucho tiempo.“Me fui hoy del juego de los Colts porque @POTUS y yo no dignificar ningún evento que falte el respeto a nuestros soldados, nuestra bandera o nuestro Himno Nacional”, indicó Pence vía Twitter.La Casa Blanca también emitió un comunicado de Pence en el que el vicepresidente señaló que los estadounidenses deberían realizar una marcha en defensa de la bandera.“No creo que sea mucho pedir a los jugadores de NFL que respeten la Bandera y nuestro Himno Nacional”, escribió Pence.El presidente Donald Trump tuiteó poco después: “le pedí a @VP Pence que abandonara el estadio si algún jugador se arrodillaba, faltándole el respeto a nuestro país. Estoy orgulloso de él y de @SecondLady Karen”.Pence es un destacado aficionado a los deportes y se hallaba en el segundo evento importante al que acude en su estado natal desde que asumió el cargo en enero. En mayo fue a la carrera de las 500 millas de Indianapolis 500, una tradición familiar.Cardenales 7, Águilas 34Filadelfia.- Carson Wentz estableció un récord personal al lanzar cuatro pases de touchdown y las Águilas de Filadelfia ratificaron su gran arranque de temporada al triturar 34-7 a los Cardenales de Arizona.Tres de los pases de anotación de Wentz fueron en el primer cuarto, de 59 yardas a Torrey Smith, de 11 a Zach Ertz y de 15 a Trey Burton. También conectó con Nelson Agholor para un touchdown de 72 yardas, uno que dejó al estelar esquinero Patrick Peterson gritando al costado de la cancha.Las Águilas (4-1) han ganado tres partidos en fila.Jets 17, Cafés 14Cleveland.- Josh McCown regresó a Cleveland y venció al equipo que le descartó, lanzando un par de pases de touchdown que llevaron a los sorprendentes Jets de Nueva York a la victoria por 17-14 ante los Cafés, que sentaron al mariscal novato DeShone Kizer y quedaron con marca de 1-20 con el entrenador Hue Jackson.McCown tuvo marca de 1-10 en dos temporadas como mariscal de campo titular de los Cafés, que le dejaron en libertad el 7 de febrero para reducir el costo de su nómina.Jaguares 30, Acereros 9Pittsburgh, Pennsylvania.- Telvin Smith y Barry Church regresaron para touchdowns un par de pases interceptados a Ben Roethlisberger y los Jaguares de Jacksonville sorprendieron 30-9 a los Acereros de Pittsburgh.Jacksonville (3-2) derrotó a los Acereros por primera vez en una década gracias al desempeño de la mejor defensiva aérea de la NFL. Los Jaguares interceptaron cinco pases de Roethlisberger en total y lo capturaron dos veces. El novato Leonard Fournette registró 181 yardas terrestres y dos touchdowns.Panteras 27, Leones 24Detroit.- Cam Newton mostró que está concentrado en el futbol americano, al completar tres pases de anotación para que las Panteras de Carolina tomaran una ventaja amplia, antes de superar 27-24 a los Leones de Detroit.Las Panteras (4-1) anotaron 24 puntos sin respuesta tras verse en desventaja por 10-3 en el comienzo del segundo cuarto. Detroit se acercó pero no pudo frenar a Newton en su última ofensiva y por lo tanto no volvió a tener el balón.Bills 16, Bengalíes 20Cincinnati.- A.J. Green influyó para que los Bengalíes perdieran tres balones, pero se reivindicó con una recepción de 77 yardas para touchdown y realizó otra gran atrapada que preparó otra anotación, con lo que Cincinnati superó 20-16 a los Bills de Buffalo.Luego de perder sus primeros tres encuentros, los Bengalíes (2-3) han encarrilado su campaña. La recepción de 47 yardas de Green dejó listo el escenario para un acarreo de Joe Mixon, hasta la zona prometida, que dio a Cincinnati la ventaja en definitiva en el cuarto período.Titanes 10, Delfines 16Miami Gardens, Florida.- Jay Cutler finalmente acalló los abucheos con un pase de touchdown en el cuarto período, y los Delfines de Miami se recuperaron de otra pésima actuación ofensiva para vencer 16-10 a los Titanes de Tennessee.Los abucheos iniciaron en el primer cuarto del debut de los Delfines en casa, y en opoco tiempo los aficionados empezaron a corear el nombre del mariscal suplente Matt Moore. Pero el coach Adam Gase mantuvo en el juego a Cutler, que coronó una serie de 58 yardas con un pase de touchdown.Cargadores 27, Gigantes 22East Rutherford, Nueva Jersey.- Philip Rivers lanzó un pase de 10 yardas para que Melvin Gordon anotara a 2:58 minutos del final, y los Cargadores de Los Angeles remontaron para vencer 27-22 a los Gigantes de Nueva York, en un duelo entre dos equipos que habían perdido sus cuatro primeros encuentros de la campaña.Rivers tuvo tres pases de anotación en el partido. El tercero llegó tres jugadas después de que Kyle Emanuel logró una captura, obligó a un balón suelto y recuperó el ovoide ante Eli Manning en la yarda 11.Cuervos 30, Raiders 17Oakland, California.- Joe Flacco completó dos largos pases con Mike Wallace para sacar de su letargo a la ofensiva de los Cuervos de Baltimore, que se aprovecharon de la ausencia de Derek Carr y derrotaron 30-17 a los Raiders de Oakland.Jimmy Smith recuperó un balón suelto y lo condujo hasta la zona de anotación por los Cuervos.Flacco había tenido problemas para conseguir avances durante las últimas dos semanas, en encuentros que Baltimore perdió. La situación cambió desde la primera serie del partido por parte de Baltimore.Halcones Marinos 16, Carneros 10Los Angeles.- Russell Wilson lanzó para 198 yardas y un touchdown, mientras que Earl Thomas provocó dos de los cinco balones perdidos de los Carneros, en la victoria de los Halcones Marinos de Seattle por 16-10 sobre Los Angeles.Jimmy Graham anotó al final de la primera mitad en un triunfo dominado por la defensa de los Halcones Marinos (3-2), que frenaron a la ofensiva más anotadora de la NFL en los últimos dos cuartos. Seattle consiguió su segundo triunfo consecutivo sobre un rival de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

