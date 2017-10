Alza Nigeria la mano por África

Nigeria se convirtió en la primera selección de África en clasificarse a la Copa del Mundo, al derrotar el sábado 1-0 a Zambia en la penúltima fecha de las eliminatorias continentales.El triunfo, obtenido merced a un tanto de Alex Iwobi a los 73 minutos, aseguró a Nigeria el primer puesto del Grupo B, y le otorgó el boleto al Mundial por sexta ocasión en las siete últimas ediciones.La selección nigeriana avanzó desde el Grupo B, considerado el más difícil de la eliminatoria. Además, de Zambia, quedaron eliminados Camerún _el campeón de África_ y Argelia.Los ganadores de los cinco grupos africanos avanzan al torneo del próximo año en Rusia. Y al menos en tres de estas llaves, la situación no se resolverá sino hasta la fecha final, prevista para noviembre.De hecho, el suspenso podría prevalecer en cuatro grupos, si es que Egipto no aprovecha el domingo su oportunidad de clasificarse.Túnez tenía la posibilidad de unirse a Nigeria en la lista de invitados a Rusia 2018, pero si bien goleó 4-1 a Guinea, tendrá que esperar, luego que Congo derrotó 2-1 a Libia y mantuvo vivas sus posibilidades.Un triplete de Youssek Masakni fue clave en la goleada que endilgó Túnez tras verse en desventaja por 1-0. La selección tunecina requiere de un punto el mes próximo, como local frente a Libia, para asegurar su participación.Con un triunfo sobre República del Congo, Egipto se meterá en el Mundial, algo que no consigue desde Italia 1990.En el Grupo C, no hay posibilidades de que algo se defina antes de la última fecha. Costa de Marfil empató 0-0 en Mali el viernes. El sábado, Marruecos goleó 3-0 a Gabón, con un triplete de Khalid Boutalb, para rebasar a los marfileños por un punto en la cima de la llave.Costa de Marfil recibirá a los marroquíes el 6 de noviembre, en el duelo decisivo.Senegal trepó a la punta del Grupo D, con un triunfo de 2-0 en Cabo Verde. Además, los senegaleses tienen un partido pendiente contra Sudáfrica, su más cercano perseguidor, luego que la FIFA determinó que debería repetirse el cotejo del año pasado por amaño imputado al árbitro.Los senegaleses perdieron 2-1 ese duelo en noviembre de 2016, pero tienen una segunda oportunidad.Burkina Faso soñaba en llegar por primera vez a un Mundial, pero su derrota por 3-1 ante los sudafricanos ha dejado prácticamente truncado el sueño.Los cuatro equipos pueden clasificarse todavía. Pero Senegal es ahora el favorito. Si gana la repetición del 10 de noviembre en Sudáfrica, estará en Rusia.La decisión de la FIFA para repetir el duelo de Senegal habría abierto una caja de Pandora. El sábado, la Asociación de fútbol de Ghana exigió que se realice de nuevo el partido en que empató sin goles de visita ante Uganda.De acuerdo con los ghaneses, no se sancionó un penal claro a su favor y se invalidó un tanto legítimo.

