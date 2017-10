Busca Boston evitar ‘limpia’

Boston— Si los Medias Rojas de Boston se sienten preocupados ante la posibilidad de ser barridos en los playoffs por segundo año consecutivo, se esforzaron por no mostrarlo el sábado.Un año después de perder en el último juego en la carrera de David Ortiz y ser eliminados 3-0 por los Indios de Cleveland en la serie divisional de la Liga Americana, Boston regresa al Fenway Park, de nuevo al borde de otra rápida salida de postemporada.Los Astros de Houston apalearon a los dos principales abridores de Boston en el par de juegos que dieron inicio a la serie. Superaron ampliamente a Chris Sale y Drew Pomeranz en victorias sucesivas de 8-2 en el Minute Maid Park.Con un triunfo en el tercer encuentro hoy, Houston avanzaría a la serie por el campeonato de la Americana por primera vez desde 2005, cuando llegó a la Serie Mundial. Brad Peacock será el abridor por los Astros.De vuelta en casa, Boston tratará de seguir con vida al menos por otro juego, esta vez dejando sus esperanzas en manos de Doug Fister _un derecho contratado en junio que se tornó en un elemento constante de la rotación de abridores sólo debido a las lesiones.Fister quizá no es el nombre al que Boston asignaría la labor monticular en esta situación. Pero para él no es algo nuevo.En ocho aperturas de postemporada, Fister registra foja de 4-1 y efectividad de 1.78. Sus equipos suman una marca de 7-1 en tales encuentros, y ganaron los últimos tres. Dos de sus siete victorias también se dieron con su equipo al borde de la eliminación."Este no es el momento de cambiar nuestro plan de juego o nuestro desempeño. Es cuestión de salir, apegarnos a lo que hacemos y lo que hacemos mejor", declaró Fister.Mientras tanto, los Astros han logrado evitar una debacle de postemporada despuésde asegurar la corona de la División Oeste de la Americana a mediados de septiembre.El manager A.J. Hinch señaló que ha obtenido exactamente lo que esperaba de su joven equipo. Sus primeros cuatro bateadores en el orden –George Springer, Alex Bregman, José Altuve y Carlos Correa– han dado la cara al combinarse para batear de 32-12 con seis cuadrangulares y 10 carreras impulsadas luego de dos partidos.Tan solo el venezolano Altuve aportó tres jonrones en el primero de la serie.“La fuerza de este equipo seguirá siendo no sólo esos nombres... sino el resto de su alineación”, enfatizó Hinch.Se trata de un grupo que hasta ahora ha frustrado a los lanzadores de Boston, pero Fister cree que su experiencia en este tipo de situaciones le ayuda a no pensar de más sobre el momento, ahora que le han entregado la pelota. Agregó que le dijo a un amigo durante una conversación el viernes que la relevancia del juego del domingo de alguna manera le ayuda a concentrarse.“No hay nada que perder y todo que perder", afirmó.

