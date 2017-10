Inspirados

Houston— Los Texanos de Houston se sienten bien tras haber anotado un récord de franquicia de 57 puntos en una victoria sobre los Titanes de Tennessee la semana pasada.Ahora verán si pueden mantener ese mismo ritmo en la ofensiva cuando se enfrenten al único equipo invicto de la NFL, los Jefes de Kansas City el domingo. Los Texanos (2-2) entienden que no pueden bajar la guardia después de lo que hicieron la semana pasada.“Hubo muchas cosas que salieron bien en ese partido”, dijo el entrenador Bill O’Brien. “Creo que nuestros jugadores se merecen todo el crédito. Jugaron muy bien en ese partido, pero hay aún mucho que debemos mejorar antes del domingo por la noche”.Gran parte del éxito que ha tenido Kansas City se le puede atribuir a la estelar actuación del mariscal veterano Alex Smith. Se encuentra empatado por el tercer lugar en la NFL con ocho pases de anotación y es uno de los tres titulares regulares que no ha lanzado ni una sola intercepción, junto con Tom Brady de los Patriotas y Drew Brees de los Santos.También ha completado más del 76 por ciento de sus pases, resultando en un rating de mariscal de 124.2, un récord de la liga.“Es todo lo que uno desea como entrenador”, dijo el entrenador Andy Reid. “Es en esto en lo que todos depositamos nuestra confianza, ya sean nuestros jugadores o entrenadores, todos tenemos confianza en él”.Smith está listo para el reto de esta semana al enfrentar a la línea frontal de la defensa de los Texanos, en la que se incluye a J.J. Watt y al primer seleccionado del Draft del 2014 Jadeveon Clowney. El mariscal aún se siente un tanto preocupado por Watt, a pesar del hecho de que no ha cometido ni un sólo derribo en cuatro partidos de la temporada tras haberse perdido los últimos 13 partidos del año pasado luego que fuera sometido a una cirugía en su espalda.“Sé que las cifras no han destacado aún, en términos de estadísticas y en cuanto a derribos y cosas como esas, pero las jugadas aún se pueden apreciar en los videos”, dijo Smith. “Es muy difícil bloquearlo, es casi imposible en veces… por lo que podría llegar a ocasionarnos muchos problemas en el campo. Es un jugador que puede echar a perder un partido si se le da la oportunidad”.Mientras que los Jefes (4-0) tienen a un experimentado mariscal jugando el mejor futbol que jamás se ha visto en años, los Texanos intentarán responder con el novato Deshaun Watson, quien se ha destacado desde que tomó las riendas del equipo a mitad del partido de apertura mostrando tener un gran estilo de juego.GREEN BAY EN DALLASDurante décadas, la rivalidad entre los Empacadores y los Vaqueros ha sido una de las más entretenidas y significativas de la NFL.Toda la gente, los jugadores y entrenadores recuerdan aquel pase espontáneo que lanzó Aaron Rodgers hacia Jared Cook.“Sí lo recuerdo”, comentó Jordy Nelson de los Empacadores, quien lidera la liga con cinco atrapadas para anotación.“Es un buen tema de conversación para los fanáticos. Hay mucha historia en ese pasado”.SEATTLE EN LA RAMSSerá un partido crucial en el Oeste de la Conferencia Nacional, ya que los Carneros, cuya ofensiva ha estado crepitante detrás del corredor de poder Todd Gurley y el mariscal Jared Goff está mejorando rápidamente, podrán mostrar sus credenciales en contra de Seattle, el jefe de la División.Gurley está de regreso con la misma condición física que tenía cuando fue el Novato Ofensivo del Año 2015, habiendo realizado acarreos para 215 yardas en la victoria que tuvieron en Dallas.CAROLINA EN DETROITCam Newton se puso en el ojo del huracán fuera del campo con una sarcástica declaración que le dio a una reportera, esto no es el tipo de reflectores que las Panteras necesitan en contra de Detroit.Han habido días felices en Charlotte después que Newton estableció un récord en la franquicia con su 54avo partido que tuvo la semana pasada al visitar a los Patriotas.Newton completó 22 de 29 pases para 316 yardas y tres anotaciones, una intercepción, además de correr para anotar.ARIZONA EN FILADELFIALas Águilas no lo han logrado todo –están en el trigésimo lugar en su defensa contra los pases– aunque están en primer lugar en la difícil División del Este de la Conferencia Nacional.En la competencia, Filadelfia tratará de detener el juego terrestre, en el que ocupa el segundo lugar en total, o encontrar el equilibrio con el balón.Las Águilas han anotado más de 20 puntos en ocho partidos consecutivos.JACKSONVILLE EN PITTSBURGH¿Hay algún equipo que haya tenido más altibajos que los Jaguares?Lograron victorias en Houston y Baltimore.Fueron inconsistentes y en ocasiones ineptos en las derrotas ante Titanes y Jets.Lo que los Jaguares pueden hacer es acosar al mariscal, tienen 18 capturas, lo cual es un alto récord en la NFL, y forzar la pérdida de la posesión del balón.Los 10 que llevan hasta ahora son tres menos que los que consiguieron en toda la temporada pasada.BILLS EN CINCINNATILa defensa ha sido clave en el sorpresivo inicio de Búfalo y su posición en el primer lugar del Este de la Conferencia Americana.Los Bills han detenido a sus cuatro contrincantes en 17 o menos puntos, lo cual es un récord en la franquicia al inicio de la temporada.Hasta ahora, sólo en una ocasión han cedido 300 yardas.Podrían ser puestos a prueba por A.J. Green.TENNESSEE EN MIAMIFinalmente, los Delfines tendrán un verdadero partido en casa. No han jugado en el Estadio Hard Rock desde el 17 de agosto, debido a que el Huracán Irma los forzó a posponer el partido inaugural.Aunque no han jugado bien como visitantes, ya que han anotado un total de seis puntos en las dos últimas semanas.Sin embargo, Miami podría tener un partido fácil debido a que Marcus Mariota, el mariscal de los Titanes, tuvo que abandonar el partido de la semana pasada en Houston debido a que tiene un problema en un tendón.BALTIMORE EN OAKLANDHace dos semanas, estos equipos estaban invictos.Luego, desapareció la ofensiva de los Cuervos –la defensa sigue formidable–y los Raiders empezaron a lesionarse.En particular, el mariscal Derek Carr quien se lastimó la espalda será reemplazado por E.J. Manuel este domingo.Manuel debe obtener mejores resultados en las terceras oportunidades para anotar: Oakland completó 2 pases de 23 en esas derrotas.NY JETS EN CLEVELANDLevante la mano si pensó que los Jets podrían ganar dos partidos en esta temporada, no sólo en el primer mes.A menos que usted trabaje en el Florham Park en Nueva Jersey, y se pusiera una camiseta verde los domingos, se lo creeríamos. Pero allí están, después de dos derrotas como visitantes y un par de victorias en casa sobre los equipos de Florida. Parece incomprensible, pero una victoria en Cleveland podría colocar a los Jets en la cima de la División.LA CHARGERS EN NY GIGANTESLa primera ronda del draft del 2004 produjo a Eli Manning y Philip Rivers.Ambos tienen impresionantes credenciales --- algunos dirían que dignas del Salón de la Fama.Ésta es la tercer ocasión en la que se han enfrentado, los Cargadores han ganado los tres últimos enfrentamientos, incluyendo en el 2005 cuando Rivers reemplazó a Drew Brees.Por lo menos, los Cargadores van a jugar frente a una gran multitud de espectadores por primera vez.SAN FRANCISCO EN INDIANAPOLISHay buenas noticias para Indianapolis, Andrew Luck está practicando, pero lamala noticia es que lo está haciendo de una manera muy limitada y no hay posibilidades de que vaya a ingresar al campo en un partido.Aún estamos tratando de encontrar alguna buena noticia para San Francisco.LUNES POR LA NOCHEMINNESOTA EN CHICAGOLos fanáticos podrían cambiar sus planes para ver lo que anteriormente parecía un enfrentamiento que no era digno del horario estelar.Ahora que los Osos tendrán como mariscal titular a Mitch Trubisky, quien fue seleccionado en el segundo lugar en total del draft, en lugar del ineficaz Mike Glennon, podría valer la pena ver el partido.A Minnesota no le agrada Illinois, en donde ha perdido 14 de sus últimos 16 partidos como visitantes, incluyendo uno en Champaign.Debido a que la semana pasada el destacado corredor de poder novato Dalvin Cook se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, Latavius Murray tendrá mucho trabajo, aunque no está al 100 por ciento después de practicar limitadamente en el campamento de entrenamiento tras someterse a una cirugía del tobillo derecho.Descansan: Atlanta, Denver, N. Orleans y Washington