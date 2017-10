Cumplen Inditas con pronóstico

En el que pudiera ser considerado su peor medio tiempo, de lo que va de la temporada, ya que un buen desempeño no se basa por unanimidad en el marcador, las Inditas Guerreras se impusieron 73-42 a las Adelitas de Chihuahua, en actividad de la octava jornada de la Liga de Basquetbol Estatal Femenil.Fallas groseras a la ofensiva y desaciertos en la zona baja fueron la constante de una primera mitad en la que la escuadra juarense lució bastante sobrada.La llamada de atención y los reclamos de la entrenadora Rosario Valadez a sus dirigidas, al medio tiempo, no se hicieron esperar.El reproche fue dirigido a la falta de carácter y ganas de algunas jugadoras que al momento de estar en la duela se les notaba la tibieza con la que estaban encarando el compromiso ante el conjunto sotanero de la justa estatal.Luego tocó el turno de Abril García, la de más experiencia del grupo, quien en corto habló con las otras cuatro integrantes del cuadro titular (Maritza Espinoza, Daniela Grajeda, Brisa Silva y Lupita García).Fue evidente, desde el arranque del partido, que las Inditas se dejaron llevar y cayeron en el ritmo de juego del conjunto capitalino.Las pifias eran de ambos equipos en las dos pinturas. En el equipo visitante son comprensibles todo tipo de yerros, ya que es el último lugar de la tabla con un récord de 0-6, ya sin aspiraciones en el campeonato. Las Inditas no pueden gozar de esas canonjías solapadoras.Un compás adormilado fue el que regalaron en el primer cuarto, que terminó a favor del cuadro indígena con una diferencia de ocho unidades (17-9).Los siguientes 10 minutos se dieron bajo una tonalidad muy parecida a los primeros, en los que habrá que decir que Chihuahua fue más, pero el esfuerzo no le alcanzó, ajustó el marcador en el segundo cuarto (18-15), pero se fue al descanso con la derrota parcial 35-24.Pasadas por la reprimenda, para el tercer cuarto las Inditas se aplicaron y dieron lo que comúnmente demuestran. Veintiún puntos por siete de las Adelitas, le dieron rumbo definitivo al duelo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.