Rescata Cristiano de ‘suplente’ a Portugal

Jugando como suplente, Cristiano Ronaldo dio a Portugal una sufrida victoria de 2-0 sobre Andorra ayer y dejó el escenario listo para un choque frente a Suiza, en el que se definirá cuál selección avanza a la Copa del Mundo de manera directa en el Grupo B.Francia superó 1-0 a Bulgaria y conservó la delantera en el A, con un punto de ventaja respecto de Suecia, que trituró 8-0 a Luxemburgo.Holanda, que marcha en el tercer lugar de esa llave, necesita un milagro como local ante Suecia el martes, pese a imponerse por 3-1 en su visita a Bielorrusia.Bélgica, clasificada desde el mes pasado en el Grupo H, se impuso 4-3 en Bosnia Herzegovina, que vio golpeadas sus aspiraciones de repechaje como uno de los segundos lugares de los ocho grupos.Cristiano comenzó el duelo en la banca y desde ahí siguió las acciones del primer tiempo. Sin su estrella, el campeón europeo se topó con dificultades en un duelo contra una selección ubicada en el 144to lugar del ranking de la FIFA.En una medida desesperada, Cristiano fue enviado a la cancha y su gol a los 63 minutos ayudó a que los portugueses hilvanaran su octavo triunfo en compromisos del Grupo B.“No quería utilizar a Cristiano porque no llegó en las mejores condiciones físicas y no cumplió al 100% los primeros entrenamientos con nosotros”, explicó el seleccionador portugués Fernando Santos.Sin embargo, Suiza mantuvo su paso perfecto con su novena victoria, una cómoda goleada de 5-2 en casa sobre Hungría.Un vergonzoso error del portero húngaro Peter Gulacsi generó el primer gol del juego a los 18 minutos. Esa anotación del mediocampista Granit Xhaka abrió el camino a Suiza para la feria de goles.Portugal recibe a los suizos el martes en Lisboa y necesita ganar para arrebatarles la cima del grupo por diferencia de goles.A Francia le bastó un gol a los tres minutos para llevarse la victoria en Sofía. Blaise Matuidi anotó gracias a un pase de Antoine Griezmann, y la selección local no encontró respuesta bajo la lluvia.Suecia había ejercido ya presión sobre los galos, con la paliza despiadada a Luxemburgo. Marcus Berg anotó cuatro veces y el capitán Andreas Granqvist convirtió un par de penales.Fue la máxima goleada que haya propinado Suecia en un partido por las eliminatorias europeas. Sin embargo, terminó la jornada en el segundo puesto con 19 unidades luego que Francia recuperó rápidamente la cima del grupo.Suecia visita Ámsterdam el martes. Holanda requeriría un triunfo por diferencia de siete tantos para ir al repechaje. De lo contrario, quedará fuera de su segundo certamen importante en forma consecutiva, tras perderse la pasada Eurocopa.Francia tendrá asegurado el pasaje mundialista con una victoria como local ante Bielorrusia.

