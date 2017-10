Vuelve la esperanza para EU

Cargando

Orlando– Estados Unidos, un gigante herido en la eliminatoria, reaccionó con furia y goleó 4-0 a Panamá, para desbancarlo de los puestos de clasificación directa al Mundial.El adolescente Christian Pulisic abrió la senda de la victoria con un estupendo toque para coronar un contraataque apenas a los ocho minutos, antes de filtrar un pase para que Jozy Altidore marcara su primero de dos tantos. Así, Estados Unidos enderezó el barco con el que busca anclar en Rusia el año próximo.Altidore hizo el 2-0 a los 19 y coronó el espectacular primer tiempo de la selección local, al convertir un penal a los 43, tras una falta sobre Bobby Wood, autor de la cuarta diana a los 63.“Pudimos haber finalizado mejor el día, con más goles”, valoró el técnico estadounidense Bruce Arena.La selección estadounidense cortó una racha de tres encuentros sin ganar en la eliminatoria de la Concacaf. Llegó a 12 puntos y se colocó en el tercer puesto de la eliminatoria, el último que concede un pasaje directo a la cita mundialista.Panamá, que comenzó la jornada en ese tercer sitio con 10 unidades, cayó al cuarto y debería confirmarse con un repechaje ante Australia o Siria. Sin embargo, podría hundirse todavía más si Honduras, que tiene nueve, consigue un triunfo de visita ante Costa Rica, en un encuentro pospuesto para el sábado luego de que la tormenta tropical Nate azotó Centroamérica con vientos intensos y lluvias torrenciales.“Dura derrota. No era el resultado que queríamos. Hablamos en el medio del campo que no podemos desmayar, bajar la cabeza. Todavía hay una chance y hay que estar más fuerte que nunca”, manifestó el defensor canalero Adolfo Machado.Costa Rica es segunda del hexagonal, donde está clasificado ya el líder México, que más tarde recibía a Trinidad y Tobago, eliminada.La selección panameña cierra la eliminatoria el martes, recibiendo a Costa Rica. Necesita ganar y depende de otros resultados para asegurar lo que sería su primera participación en un Mundial.“Queda bañarnos, ir a descansar y preparar el partido para el martes y salir con todo”, comentó Machado.Estados Unidos visitará a Trinidad con la misión de avanzar a una Copa del Mundo por octava ocasión consecutiva. Prácticamente lo lograría con una victoria, aunque también podría servirle un empate si Honduras no gana este sábado.Pulisic, quien jugó su primer encuentro internacional desde que cumplió 19 años el mes pasado, fue colocado como delantero, y buscó hacer daño desde el silbatazo inicial.Paradójicamente, fue Panamá el que estuvo a punto de abrir el marcador. Gabriel Gómez se sacudió la marca de Omar González y, con el arco abierto, disparó muy desviado a los siete minutos.Los visitantes lo pagaron caro. En el siguiente saque de meta se gestó el primer gol de Estados Unidos. El arquero Tim Howard despejó el balón, peinado por Bobby Wood cerca del medio campo hacia Altidore, y servido luego a Pulisic, quien dribló al arquero Jaime Penedo y definió casi sin ángulo.Desde ese momento hubo un solo equipo sobre la cancha. Y Panamá, que se quedó a 90 segundos de colarse a Brasil 2014, requiere ahora de un triunfo y de la suerte que se le negó entonces si quiere sanar aquella herida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.