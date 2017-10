Visitan hoy los líderes Bravos a Venados

De gira por el sureste mexicano, donde permanecerán una semana y sostendrán dos partidos como visitantes, los Bravos FC Juárez enfrentarán hoy, a las 16:30 horas, a Venados FC, en el Estadio Carlos Iturralde, en Mérida, Yucatán, en partido pendiente de la fecha nueve del Apertura 2017, en el Ascenso MX.A excepción del argentino Mauro ‘Rayo’ Fernández (lesionado), de Juan Carlos ‘Romita’ Rojas, del tercer portero Alan Sánchez, del hondureño Wesly Roberto Decas y de Diego Vega (entrenador de arqueros), los Bravos viajaron ayer por la mañana con destino final a la península del país, a la ‘Blanca Mérida’.Después de medirse a los Venados, los futbolistas del cuadro fronterizo visitarán el próximo viernes 13 de octubre, en el Estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo, a los Potros de Hierro del Atlante, en duelo de la jornada 11.Líderes en la tabla general con 18 unidades y dueños de una racha de siete juegos sin perder, los Bravos, verdugos del Tampico Madero (1-0) en la liga y víctimas del Necaxa (2-0), a mitad de semana, en juego de preparación, en El Paso, Texas, buscarán su sexto triunfo de la campaña y tercero como visitantes.Los Bravos llegan a este duelo entre versiones de inconformidades al interior del plantel de parte de futbolistas que no ven acción y de quienes juegan pocos minutos.A su vez, los Venados que dirige Bruno Marioni, le sacaron un empate al Atlético San Luis, en su visita al Estadio Alfonso Lastras e irán esta tarde por su segundo éxito en casa en la campaña.“Contra Mérida vamos con toda la seriedad, con toda la responsabilidad y todo el compromiso de seguir manteniéndonos en lo más alto que se pueda en lo que va del torneo para que los objetivos sean más fácil de cumplir”, declaró el lateral derecho Alejandro Berber.Berber Castañón, quien jugó todos los minutos contra Tampico Madero y frente a Necaxa, anticipó que Venados FC será un cuadro difícil, por lo que deberán trabajar bien el encuentro.“Sabemos que Mérida es un equipo complicado, que está en casa y tenemos que trabajar bien para traernos los tres puntos”, comentó.Como antecedente, en dos encuentros disputados en el Estadio Carlos Iturralde entre ambas escuadras, cada equipo tiene una victoria en su cuenta.Venados goleó 5-1 a Bravos en el Clausura 2016 y, en el Clausura 2017, el FC Juárez superó 0-2 a los yucatecos.Berber, quien afirmó que el duelo de preparación contra Necaxa fue muy provechoso ya que se jugó a un buen ritmo contra un rival muy bueno, apuntó que el conjunto está muy enfocado en lo que quiere.“Creo que el equipo está muy metido y muy comprometido en lo que queremos, obviamente, por palabras nos podemos llevar aquí todo el día, pero lo que quiero decir es que queremos demostrar dentro de la cancha y ojalá nos acompañe el resultado”, expuso.El futbolista regiomontano señaló que los Bravos están donde querían, en la parte alta de la clasificación, por lo que irán por los tres puntos.“Nos vamos más que nada con esa mentalidad de que queremos estar ahí. Queremos defender el lugar en el que queríamos estar desde un principio. A veces se juega bien, se juega mal y los resultados también pueden ir de la mano jugando mal. Gracias a Dios se han juntado las dos”, apuntó.Conscientes que no han ganado nada y con el superliderato de lado, Berber advirtió que no vencerán a Mérida sólo con pararse en la cancha.Jonathan Hernández será el árbitro central del cotejo; Enrique Martínez, el asistente uno; Edgar Castrejón, el número dos y Edgar Ulises Rangel fungirá como cuarto oficial.

