Nueva York— Es casi imposible parar a Antonio Brown.El destacado receptor de los Acereros ya logró algunas de las estadísticas estelares de su carrera, incluyendo el mayor número de recepciones en la historia de la NFL con 526 en los primeros seis años de cualquier jugador en la liga.Y durante cuatro partidos de esta temporada, ha acumulado 388 yardas de recepciones, ocupando el segundo lugar en la NFL, y está a sólo 3 yardas de liderar la liga.El primer lugar es un lugar familiar para Brown, ya que superó a todos para colocarse en el primer lugar entre los 10 mejores receptores abiertos de The Associated Press.La votación fue encabezada por James Lofton, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional, y 10 reporteros de fútbol de The Associated Press.Brown obtuvo ocho votos al primer lugar y terminó con 103 puntos.“No sólo es el mejor receptor de este deporte, Brown podría ser el mejor jugador en la NFL”, comentó Barry Wilner de The Associated Press, quien tiene su sede en Nueva York.Julio Jones de Atlanta quedó en segundo lugar con 98 puntos.Jones recibió los otros tres votos al primer lugar y seis para el segundo lugar.La temporada pasada lideró la Conferencia Americana y quedó en segundo lugar en la NFL con 1 mil 409 yardas.Acumuló nueve atrapadas para 180 yardas y dos anotaciones en el partido de campeonato de la Conferencia Nacional en contra de Green Bay mientras que los Halcones llegaron al Supertazón antes de echar a perder la ventaja por marcador de 28-3 y perder en tiempo extra ante Nueva Inglaterra.“También ha sido uno de los maestros en cuanto a la acumulación de yardas después de cada atrapada, los Empacadores lo atestiguaron en el partido de campeonato de la Conferencia Nacional de la temporada pasada”, comentó Dave Campbell de The Associated Press, quien tiene su sede en Minneapolis.Odell Beckham Jr., de los Gigantes quedó en tercer lugar con 69 puntos.