Contra la barda

Houston— El boricua Carlos Correa, el venezolano José Altuve y el resto de los bates de poder de los Astros lideraron las Mayores en carreras, hits y promedio de bateo en la temporada regular.Ahora que es momento de playoffs, Houston sigue pegándole duro a la pelota.Correa pegó cuadrangular y doblete e impulsó cuatro carreras, Altuve aportó dos hits más y los Astros apalearon ayer 8-2 a los Medias Rojas de Boston para tomar una ventaja de 2-0 en su serie divisional por la Liga Americana.George Springer también conectó jonrón para respaldar la labor del abridor Dallas Keuchel en la segunda paliza consecutiva de Houston por la misma pizarra.“Del primero al noveno, todos podemos causar daño, todos podemos mandarla al fondo”, dijo Correa. “Eso es lo bueno de nuestra alineación, no hay huecos en nuestra alineación, y nos sentimos muy cómodos sin importar que el día anterior hayamos bateado de 4-0 o de 4-4”.Los Astros buscarán concretar la barrida en el duelo del domingo en Fenway Park en una serie a ganar tres de cinco, un año después que Boston fuera barrido en la misma fase por Cleveland. Brad Peacock (13-2) abrirá por Houston ante Doug Fister (5-9).“No podíamos haberlo planeado mejor”, aseguró Keuchel.Un día después que Altuve pegara tres vuelacerca en el primer duelo de la serie, el venezolano se mantuvo caliente al bate con un sencillo con dos outs en el primer inning ante el abridor Drew Pomeranz. Correa, que el jueves se fue de 4-0, puso el marcador 2-0 al mandar un batazo a las vías del tren al fondo del jardín izquierdo.“Para mí, si él no es el número uno, es el número dos de la liga”, subrayó Altuve sobre Correa, a quien se refiere constantemente como su hermano menor. “Uno de los mejores jugadores, me siento en verdad feliz por tenerlo en mi equipo. Créanlo o no, he aprendido de él”.Keuchel lanzó hasta el sexto episodio, permitiendo una anotación y tres hits, y ponchó a siete para mejorar a récord de 3-0 y efectividad de 0.96 en tres aperturas en postemporada en su carrera.David Price, el abridor convertido en relevista con el contrato de 217 millones de dólares, lanzó por dos entradas y dos tercios en blanco por los Medias Rojas. Tras su salida, Houston metió cuatro carreras en la sexta.“Cualquier error que hemos cometido en estos dos juegos, ellos nos los han hecho pagar”, lamentó Pomeranz. “Es beisbol de postemporada, y estos chicos han llegado bateando”.Keuchel, el ganador del Premio Cy Young por la Americana en 2015, se vio en apuros desde el principio, y necesitó 30 lanzamientos para cubrir el segundo inning. Parecía que la labor del zurdo en su tercera apertura de postemporada iba a ser breve, pero ponchó a los últimos dos bateadores de ese episodio.Keuchel recibió una ovación de pie al ser reemplazado en el montículo, tras un pasaporte al dominicano Hanley Ramírez con dos outs en la sexta entrada.Por los Astros, los venezolanos Altuve de 3-2 con par de anotadas y una producida, y Marwin González de 4-1 con una anotada. Los puertorriqueños Correa de 4-2 con dos carreras anotadas y cuatro remolcadas, y Carlos Beltrán de 1-1. El cubano Yuli Gurriel de 4-1.Por los Medias Rojas, los dominicanos Ramírez de 3-0, y Rafael Devers de 2-0. El puertorriqueño Christian Vázquez de 3-2 con anotada.

