Máxima emoción

Las Vegas— Demetrious Johnson está tratando de defender su título por onceava ocasión, algo sin precedentes, y también una pelea estelar que podría decidir al siguiente contrincante de Conor McGregor en la cartelera de la UFC 216 que será hoy en Las Vegas, un evento que se llevará a cabo en una ciudad que está tratando de recuperarse de una masacre en la que 59 personas murieron y casi 500 resultaron lesionadas.El evento principal será una competencia para obtener el título interino de peso ligero, ya que Tony Ferguson, que tiene un récord de 22-3 y está en segundo lugar, peleará contra Kevin Lee, con marca de 16-2 y que ocupa el séptimo lugar.Ferguson lleva una racha ganadora de nueve combates al llegar a esta pelea, el ganador podría pelear contra el mega astro Connor McGregor para unificar el cinturón.Ferguson había estado argumentado eso para el ganador del sábado, ya que McGregor está considerando su regreso a las Artes Marciales Mixtas después de tener una pelea de box que fue muy popular en contra de Floyd Mayweather a finales de agosto.“Lo correcto es unir los cinturones”, comentó Ferguson.Johnson, a quien apodan “Súper Ratón”, está empatado con la leyenda de la MMA Anderson Silva que tiene 10 defensas consecutivas del título, que lo logró en la División de peso medio.Johnson, está considerado por muchos como el mejor peleador libra por libra de este deporte, ya que no ha perdido ninguna pelea en más de seis años.UFC 216Sábado 7 de octubre de 2017T-Mobile ArenaLas Vegas, Nevada7:00 p.m. / PPVPELEA ESTELARTony Ferguson vs Kevin LeeEU País EU23-3-0 Récord 16-2-01.80 m estatura 1.75 m70.3 kgs. Peso 70.3 kgs.COESTELARESDemetrious Johnson vs Ray BorgFabricio Werdum vs Derrick LewisMara Romero Borella vs Kalindra FariaBeneil Dariush vs Evan Dunham

