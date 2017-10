Los Bravos se miden ante La Tribu

En otro duelo entre conjuntos locales, los Bravos FC Juárez buscarán hoy, a las 11:00 horas, su segunda victoria en la temporada 2017-2018 de la Tercera División Profesional contra La Tribu, en partido de la jornada tres, a disputarse en la cancha del Complejo Bravos.Previo a este partido, los Bravos esperaban la respuesta de la rama de la Tercera División al recurso de rectificación enviado por ellos.Esto, después que ésta determinó una derrota en la mesa ante Cobras Premier por alineación indebida, luego de un error en la cédula de parte de los árbitros, en el juego de la fecha uno que los Bravos ganaron dos goles a cero, el domingo anterior,Tomás Campos, entrenador del conjunto filial de la escuadra de Liga de Ascenso, declaró que al igual que todos los equipos en el grupo 13, La Tribu, que dirige Francisco Palacios, será un oponente muy difícil, por lo que hoy no se podrán relajar.“Todos los partidos van a ser muy complicados y tenemos que meternos eso en la cabeza. No nos podemos relajar. No podemos estar esperanzados a que un rival venga a medias o sea muy malo. Tenemos que enfocarnos a lo nuestro e inculcarle a los muchachos que todos los partidos van a ser a muerte y todos los partidos van a ser complicados”, dijo.Campos Alejandre, quien afirmó que por momentos, su equipo le gustó el domingo anterior, indicó que tratarán de sacarle el máximo provecho posible a la localía.“Tratamos de aprovechar el tema de nuestra cancha, porque aquí entrenamos, porque aquí nos empezamos a desarrollar y ventaja o no, el partido lo tenemos que afrontar lo más serio y de la mejor manera, así es como lo debemos de afrontar”, apuntó.Aunque comentó que las circunstancias de este partido y el mismo rival, son diferentes, dejó abierta la posibilidad de repetir el once inicial que utilizó contra Cobras Premier.

