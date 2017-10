Arman Indios rebelión

Cleveland, Ohio— El brasileño Yan Gomes pegó un sencillo para impulsar la carrera de Austin Jackson desde la segunda base sin outs en el 13er inning para que los Indios de Cleveland remontaran de una desventaja de cinco carreras para derrotar anoche 9-8 a los Yanquis de Nueva York y tomar una ventaja de 2-0 en su duelo divisional por la Liga Americana.Jackson negoció un pasaporte al inicio de la 13ra a Dellin Betances y se robó la segunda. Gomes extendió su turno al bate a la cuenta máxima antes de conectar su batazo justo dentro de la almohadilla de la tercera base, mandando fácilmente a Jackson al plato. Los Indios salieron del dugout para recibir a Gomes, que puso fin a un emocionante choque de cinco horas y ocho minutos.Los Indios se recuperaron de un déficit de 8-3, un terrible inicio de su as Corey Kluber y una lesión potencialmente grave del dominicano Edwin Encarnación.“La tendencia de este equipo es nunca rendirse”, afirmó Kluber, líder de la Liga Americanas en victorias y efectividad. “incluso cuando estábamos abajo 8-3, no consideramos que el juego estaba decidido. Nunca nos sentimos fuera de un juego”.Francisco Lindor pegó un grand slam en la sexta entrada para iniciar la remontada de Cleveland, justo después de una polémica decisión del umpire de un pelotazo a Lonnie Chisenhall que los Yanquis no desafiaron.La repetición en cámara lenta mostró que la pelota cambió ligeramente de dirección –y que al parecer tocó el extremo del mango del bate de Chisenhall.Girardi dijo que no contó con la evidencia suficiente en el lapso de 30 segundos para justificar un desafío. Señaló que el equipo que luego vio la repetición sugirió que debería haber desafiado la decisión, pero fue demasiado tarde.“No había nada que nos indicara que él no fue golpeado por la pelota”, agregó Girardi.Nueva York tuvo sus oportunidades cerca del final, pero dejaron corredor en la tercera en las entradas 9 y 10 –y el corredor emergente Ronald Torreyes fue sorprendido en segunda en el 11mo inning por Gomes con un tiro desde el plato.“Estábamos destinados a ganar”, dijo el jardinero de los Indios Jay Bruce, que pegó el cuadrangular del empate en la octava entrada. “No tengo palabras, honestamente. Estoy anonadado”.

