Alistan Mineros la estrategia para mañana

Luego de iniciar la semana con el nombramiento de un entrenador interino, el equipo de futbol americano de UTEP regresa mañana al emparrillado para enfrentara Western Kentucky, un equipo que los forzará a realizar un juego más aéreo cuando están más hechos para correr, declaró el coordinador ofensivo de los Mineros, Brian Natkin.“Van a forzarnos a ganarles con pases. Vamos a tener que lanzar el balón”, dijo Natkin, aunque aclaró que los Mineros continuarán con su juego terrestre, pues están hechos para ese tipo de ofensiva.“Tenemos a los corredores, tenemos a nuestra línea ofensiva, tenemos receptores. Vamos a seguir haciendo eso. Tal vez no es lo más popular, pero es lo que hacemos aquí en UTEP”.Natkin, que hace apenas tres semanas fue nombrado coordinador ofensivo por el entonces entrenador Sean Kugler, agregó que los Mineros siempre van a basar su ofensiva en ser físicos e iniciar con el ataque terrestre y en base a las corridas configurar los pases, donde muchos equipos lo hacen un poco diferente.En relación al cambio de entrenador en jefe que se presentó esta semana con el equipo picapieda, Natkin confió en que eso no afectará de manera negativa tanto a jugadores como al staff de entrenadores.“En verdad creo que tenemos entrenadores de calidad en nuestro staff y contamos con un grupo muy unido que va a hacer lo que pueda para reunir a las tropas estos siete juegos. Vamos a hacer lo que podamos para poner en el campo un producto que no solamente sea competitivo, sino que salga a ganar cada uno de los partidos”.Del rival en turno, recordó que los Hilltoppers fueron campeones de la Conferencia USA el año pasado y que en la defensiva cuentan con el regreso de once jugadores, que fueron titulares por lo menos en un partido durante la temporada 2016.“Ellos tienen un esquema 4-2-5, que es un poco diferente de lo que hemos enfrentado en el pasado. Así es que vamos a tener que ajustar nuestras mentes. Últimamente hemos jugado ante un montón de esquemas diferentes”, concluyó Natkin.

