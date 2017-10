Reciben Salazar y Romero merecido homenaje

“No es de todos los días venir aquí”, declaró emocionado el taekwondoín juarense Luis Salazar, campeón mundial en la categoría Cadetes, quien junto a su entrenador Mario Romero fue reconocido ayer por el ayuntamiento, en sesión ordinaria, en la Unidad Administrativa Benito Juárez (presidencia municipal).Salazar Márquez, quien el 25 de agosto anterior, en el ‘Youth & Sports Olympic Hall’, en Sharm El-Sheikh, Egipto, derrotó cinco a cuatro, en punto de oro al español Dejan Ison Arconado y se convirtió en el primer mexicano que se corona en un mundial de esta categoría (12 a 14 años), en tres ediciones de la justa, no ocultó su alegría por esta distinción, una placa de reconocimiento de parte del cabildo local.“Me siento muy feliz y muchas gracias por la oportunidad, que reconocen algo que logré ya hace varios días”, expresó.Con los colores de México en su uniforme, Luis mantiene su mente bien enfocada en la preparación diaria con la idea de permanecer en el seleccionado nacional.“Nada más sigue entrenar, entrenar, para mantener mi lugar en la selección”, externó.Luis, número uno del mundo en la citada categoría, división 33 kilogramos, Salazar habló acerca de los torneos que tiene en puerta.“En noviembre viene el junior, que es el selectivo para el nacional”, apuntó.Contagiado de la misma emoción que su pupilo y doblemente satisfecho, Romero Küchle, elegido por el Consejo Nacional del Deporte (CONDDE) como entrenador del equipo mexicano que acudió a la Universiada Mundial ‘Taipei 2017’, en agosto pasado, se dijo privilegiado por tal distinción.“Se siente muy agradable. Es un privilegio ser reconocido de esta forma. La verdad es que son difíciles las palabras que puedo encontrar para describir lo contento que estoy, no solamente por mí, sino también por un atleta mundialista que termina siendo campeón mundial”, manifestó.Romero, coach de Indios UACJ, quien esta vez no estuvo en la esquina de Luis en Egipto y lo siguió a la distancia vía Facebook, debido a que se encontraba en Taipei, -donde el tricolor universitario sumó una cifra sin precedente de siete medallas de bronce-, entrena al monarca del orbe desde ocho o nueve años atrás, resaltó los triunfos y la trayectoria de Salazar.“Después de haber ganado varios campeonatos nacionales aquí en México, en Estados Unidos, competencias internacionales, ahora viene a cerrar con broche de oro con este campeonato mundial”, apuntó.Antes que Salazar y Romero recibieran sus placas, las regidoras Rosario Valadez, Jaqueline Armendáriz, al igual que el regidor Pablo Arana, quien fungió como presidente de la sesión ante la ausencia del alcalde Armando Cabada, tomaron la palabra y destacaron los triunfos deportivos de ambos.“Definitivamente son un orgullo juarense, un orgullo para nosotros como Ayuntamiento y hay que reconocérselo”, dijo Valadez, integrante de la comisión del deporte.Indicó que la iniciativa del reconocimiento fue suya, después se sumó Armendáriz y después, todos los regidores.

