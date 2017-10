Se alistan Coyotes para la temporada

A poco menos de un mes para que tengan su primer partido de la temporada 2017-18 de la Major Arena Soccer League (MASL), los Coyotes de El Paso llevan a cabo sus entrenamientos de pretemporada bajo la mirada del entrenador José Luis Treviño, que cuenta con la mayoría de los jugadores para este segundo año del equipo aullador.“El equipo se está aún conformando, ya tenemos la llegada de algunos de los refuerzos que se vienen a integrar a la base que tenemos de la temporada pasada, ya tenemos por aquí a gente como Ernesto Luna, Manuel Rojo y Omar Tapia”, declaró ayer Treviño momentos antes de que el equipo llevara a cabo una sesión de crossfit en el gimansio 915 Sports de El Paso.Al equipo se unirán en los próximos días Jesús Molina, que viene de Las Vegas y fue portero suplente en San Diego, así como Christian Gutiérrez, que en estos momentos forma parte de la selección mexicana de mini futbol que compite en el Mundial de Túnez.“Por ahí hay la oportunidad también de que lleguen uno o dos más refuerzos, no cerramos la posibilidad, pero independientemente de eso el equipo ya está trabajando fuerte. Llevamos dos semanas de trabajo en el aspecto físico, hemos estado haciendo trabajo de resistencia a la velocidad, fuerza como ahora aquí en el crossfit, y ya el próximo lunes empezamos con el trabajo técnico táctico en el Coliseo”.“Veo que el equipo está trabajando muy fuerte, con mucho ánimo, con todas las ganas de tener un éxito esta temporada”.– ¿El primer reto va a ser lograr el primer triunfo que la temporada pasada no se dio?Si, el 28 de octubre nos visita en la apertura de la temporada RGV Barracudas de McAllen. Estamos trabajando fuerte de cara a ese compromiso, seguimos lo que está haciendo Barracudas de cara al torneo, conozco bien a Jorge Quiroz, el entrenador de ellos y a algunos de los muchachos que están complementando la plantilla, por lo cual te digo que no va a ser fácil, es un equipo que se está preparando muy muy fuerte.“Pero los muchachos de los Coyotes están trabajando también muy fuerte y tienen plena confianza con la gente de experiencia que está llegando y la base que ya teníamos, de que vamos a sacar desde el primer partido un muy buen resultado”.— ¿Qué le parecen los rivales de la división?“Estamos situados en la División Sureste, es fuerte, Monterrey regresa al circuito de una manera muy fuerte. Está contratando jugadores de mucha experiencia y que sin duda van a aportar mucho para tratar de calificar a playoffs, va a ser un rival muy muy fuerte, sin lugar a dudas uno de los grandes rivales que vamos a enfrentar en este torneo”.“Soles de Sonora perdió a algunas de sus estrellas, jugadores base, pero ha hecho un gran trabajo en esta época fuera de temporada en la agencia libre contratando jugadores internacionales y nacionales para fundamentar su proyecto, lo cual no dudo que vayan a competir y lo que ya comentaba de Barracudas”.“Para nosotros es importante estudiar y saber a qué nos vamos a enfrentar. También tenemos ahí en el rol de juegos algunos partidos con la División Pacífco, San Diego Sockers, Ontario, Turlock y Tacoma, pero nuestro objetivo principal es sacar los resultados con los equipos de nuestra propia división”.

