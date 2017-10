Pierde Cam Newton patrocinio por comentarios sexistas

Charlotte, Carolina del Norte– Dannon, la compañía que fabrica una popular marca de yogurt en Estados Unidos, se deshizo de su portavoz Cam Newton después que el mariscal de las Panteras de Carolina realizó un comentario a una mujer periodista que la empresa consideró como “sexista”.El vocero de Dannon, Michael Neuwirth, emitió un comunicado en el que señala que están “sorprendidos y descorazonados” por el comportamiento y comentarios del exjugador más valioso de la NFL hacia Jourdan Rodrigue, una reportera del diario Charlotte Observer.Cuando Rodrigue preguntó el miércoles sobre las rutas que realiza el wide receiver Devin Funchess, Newton soltó una carcajada sarcástica y dijo que “es gracioso escuchar a una mujer hablar sobre rutas. Es gracioso”.El comunicado de Dannon señala que la compañía considera los comentarios de Newton como “sexistas y denigrantes hacia todas las mujeres. No está bien humillar a alguien por su género. Le expresamos nuestras preocupaciones a Cam y ya no trabajaremos con él”.Newton no se ha disculpado.La NFL emitió un comunicado el miércoles en el que señaló que la respuesta de Newton a la pregunta “sencillamente fue equivocada y fue una falta de respeto a todas las excepcionales mujeres periodistas que cubren nuestra liga”.

Cam Newton: “It’s funny to hear a female talk about routes.” Uh, that’s a really, really bad way to answer a legitimate question. (video via https://t.co/NOdIiKyJCb ) pic.twitter.com/MaS4KVjuSV — Max Marcilla (@MMarcilla98) October 4, 2017

