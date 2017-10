Toca turno al campeón

Washington— Kris Bryant, Anthony Rizzo y el resto de los Cachorros de Chicago inician la búsqueda de su primer título de Serie Mundial desde, bueno, el año pasado –no suena igual que “en más de un siglo” ¿o sí?– y tendrán que enfrentarse a Bryce Harper y los Nacionales de Washington, un equipo con un historial de fracasos en playoffs.La experiencia de “Ya estuve ahí y ya lo hice”, como la definió el manager de los Cachorros, Joe Maddon, podría ser importante.“Al llegar a esta postemporada, contamos con un ‘conocimiento’ que no teníamos el año pasado”, dijo Maddon. “Quisiera pensar que este año, tenemos ese entusiasmo, sin que caiga en la ansiedad. Cuando te enfrentas a una situación ‘desconocida’ se tiende a ser más ansioso, en lugar de caer en el entusiasmo y la emoción del momento, porque: ‘Hey, me gusta esto. Ya lo hicimos antes. Sé que podemos’”.Desde luego que lo que lograron los Cachorros la temporada pasada al volver para vencer a los Indios en el Clásico de Otoño, es el tipo de cosas que a los Nacionales les encantaría conseguir.Sin embargo, cuando comience hoy la serie divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco partidos, con Stephen Strasburg como abridor por Washington frente a Kyle Hendricks, los Nacionales buscarán avanzar a la siguiente ronda por primera vez desde que se mudaron de Montreal en 2005.¿El éxito reciente en postemporada es un factor?“Un poco. Al haber pasado por eso, al haber jugado hasta un séptimo partido de Serie Mundial, creo que sí cuenta”, reconoció el cerrador de los Nacionales Sean Doolittle, quien llegó al equipo en julio como parte de la transformación en el bullpen.“Aquí tenemos a muchos jugadores con gran experiencia en playoffs, jugadores que han ganado algunas Series Mundiales y tienen algunos anillos”, añadió. “Los dos equipos tenemos experiencia suficiente para saber que las emociones, o la energía de la situación, nos tomará con la guardia abajo”.De hecho, sólo hay un jugador de posición en el roster de Washington con un anillo: el jardinero Jayson Werth, quien ganó el campeonato en 2008 como miembro de los Filis de Filadelfia, y cuyo contrato por siete años y 126 millones de dólares está por expirar.Con él, Washington ha conseguido cuatro títulos de la División Este en las últimas seis temporadas, pero han caído eliminados en la serie divisional en 2012, 2014 y 2015.“De todos los años que he estado aquí”, dijo Werth, “este es el año en el que tenemos la mejor oportunidad, estamos en mejor forma, para seguir jugando durante lo más que podamos, me encantan nuestras posibilidades”.Mientras que los Cachorros tuvieron que valerse de un gran cierre, al obtener la mejor marca de la Liga Nacional después de la pausa del Juego de Estrellas, 49-25, para desplazar a los Cerveceros de Milwaukee y ganar la División Central de la Liga Nacional, los Nacionales transitaron un camino cómodo en una mediocre división y aseguraron su boleto a los playoffs hace casi un mes.HOY POR TVChicago en WashingtonJuego 1(Hendricks 7-5) vs (Strasburg 15-4)5:31 p.m. / ESPNNationals ParkWashington, D.C.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.