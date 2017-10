Recuperan Vaqueros a Hitchens

Frisco, Texas— El apoyador Anthony Hitchens de Dallas participó totalmente en la práctica por primera vez en esta temporada después de recuperarse de una lesión en la rodilla el mismo día en que Charles Tapper se fracturó un pie, es muy probable que sea el inicio de una larga ausencia para el ala defensiva.David Irving, el acosador del mariscal, está preparado después de cumplir con una suspensión de cuatro partidos, estuvo separado dos semanas de su compañero, el apoyador defensivo Damontre Moore, reuniéndose con el equipo después de una prohibición de dos partidos.Lesiones y suspensiones han significado una poca continuidad para un equipo que ha tenido altibajos en cuatro partidos, y ahora están buscando más cambios cuando visiten a Green Bay y a Aaron Rodgers.“Eso es algo que siempre es importante, el que los muchachos tengan la oportunidad de jugar uno con otro y saber que cada uno es mucho mejor en el campo”, comentó el apoyador Justin Durant.“No voy a usar eso como excusa. Uno tiene que saber lo que debe hacer y llevar a cabo las jugadas con quien tengamos”.Sean Lee, el apoyador All-Pro, no jugó en la derrota que tuvieron ante los Carneros de Los Ángeles por marcador de 35-30, debido a una lesión en el tobillo, por lo que los Vaqueros, que tienen un récord de 2-2, se encuentran optimistas de que pueda jugar el domingo en contra de los Empacadores, que tienen una marca de 3-1, aun cuando no haya practicado ayer.Si Lee regresa, será el segundo veterano en estar fuera un partido debido a una lesión.El esquinero Orlando Scandrick se fracturó una mano en el partido inaugural y no jugó en la aplastante derrota que tuvieron en Denver.La defensa tuvo otro lento inicio la siguiente semana en Arizona, luego, tuvo una sólida actuación en la segunda mitad de una victoria por marcador de 28-17.Lo opuesto ocurrió en el juego en contra de los Carneros –una buena primera mitad y una mala segunda mitad, como las cinco posesiones consecutivas para anotación para Los Ángeles.Hitchens tuvo que dedicarse a ver los primeros cuatro partidos después de fracturarse un hueso de la rodilla derecha en un partido de la pretemporada.

