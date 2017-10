Alemania, a sellar pase a Rusia 2018

Belfast, Irlanda del Norte— Alemania, campeón del mundo, podría asegurar hoy su boleto a Rusia 2018 al visitar a Irlanda del Norte.La Mannschaft visita a los norirlandeses en la cima del Grupo C, con 24 unidades, cinco puntos encima de su rival, que es sublíder, y que intentará arrebatarle el pase directo a la justa veraniega.A los alemanes les basta con igualar en el Windsor Park.“El juego es casi como una Final, el primero juega contra el segundo. Irlanda del Norte está ya clasificado como segundo pero aún puede alcanzar el primer lugar”, explicó Joachim Löw, timonel de la Selección alemana.“El rival arriesgará, a todo o nada. No en la forma, sino en la actitud, no tienen nada que perder”.Otro que también querrá ir directo al campeonato en territorio ruso es Polonia, en el Grupo E, al visitar a Armenia.Los polacos necesitan ganar y que Montenegro y Dinamarca igualen en Podgorica.La Selección de Polonia lidera el sector con 19 puntos, tres encima de montenegrinos y daneses.Por su parte, Inglaterra buscará acercarse a la clasificación directa al recibir a Eslovenia, en el Grupo F.El Equipo de la Rosa manda con 20 unidades, cinco puntos arriba de Eslovaquia, que visita a Escocia que tiene 14.Los ingleses presumen una diferencia de goles de +13. Un triunfo hoy les dará el pase.Harry Kane, delantero del Tottenham, será el capitán de Inglaterra.“Es alguien cuyas cualidades de liderazgo son invaluables para nosotros. Está en un gran momento”, explicó el DT Gareth Southgate.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.