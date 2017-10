Ya tomó Price los controles

“Ellos aún tienen intensidad, eso es bueno”, dijo Mike Price en relación a los jugadores de los Mineros, luego de dirigir ayer por la mañana su primer entrenamiento y de esa manera dar inicio a la segunda etapa al mando del timón del equipo de futbol americanod de UTEP.El entrenador interino de la escuadra paseña tendrá de inmediato una verdadera prueba de fuego, pues este sábado recibirán a los Hilltoppers de Western Kentucky, campeones de la Conferencia USA en las dos últimas temporadas.Apenas el lunes por la tarde Price fue anunciado como el reemplazo de Sean Kugler, que un día antes renunció como entrenador en jefe, tras un inicio de cero victorias y cinco derrotas. La tarde el martes, Price fue presentado con los jugadores y ayer dirigió su primera práctica.“Esta es la situación, tenemos realmente buenos chicos aquí que lo intentan y trabajan fuerte. El problema es que el resultado no es bueno”, dijo Price. “No sé porqué es eso. Si lo descubro, podremos ganar algunos juegos. Me llevará algún tiempo, pero confiamos en encontrar la llave y abrir la puerta”.Mientras la práctica matutina se llevaba a cabo, Price se dedicó más a observar el trabajo de la ofensiva y la defensiva, hizo algunos apuntes y casi no quiso interferir en el trabajo de los jugadores con sus respectivos coaches.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.