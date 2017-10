Reinado absoluto

Después de que su segundo embarazo la mantuvo alejada de las carreras pedestres durante varios meses, lo que le costó dejar de ser la máxima triunfadora del Circuito Atlético en dos ediciones consecutivas, Gladys Durán Carrillo regresó este 2017 y lo hizo para adueñarse de la cima, un sitio del que prácticamente tiene los derechos de exclusividad.“Si estaba planeado, pero no teníamos la seguridad de ganar el circuito este año, ya que era complicado volver de un embarazo; batallé más, fue más difícil para mí después de un segundo embarazo volver a ponerme en forma, creí que iba a ser más duro, pero afortunadamente se nos dieron las cosas”, comentó la pedestre de 33 años de edad.Gladys ha sido ganadora absoluta del Circuito Atlético en varias ocasiones; su mejor exposición en este serial la regaló durante seis años consecutivos, de 2009 a 2014.También fue la mejor juarense en la Carrera de la Amistad en las ediciones de 2009 a 2014. También fue ganadora de la carrera Guadalupana en 2012, 2013, 2014 y 2016.“A estas alturas del año estamos de nueva cuenta ‘patinando’, estoy un poco resentida del ciático (nervio) por lo que nada más esperamos terminar de buena forma en el primer lugar, sin una lesión más seria”, dijo Durán.En este mismo año, Gladys reapareció en la Carrera Internacional de la Amistad, luego de dos ediciones de ausencia y lo hizo para conquistar el primer lugar de la categoría de mejor juarense y finalizar en el octavo sitio general.Sus hijas, una de ellas con autismo, y su esposo, quien además es su entrenador, son las claves de sus triunfos. Son ellos la motivación que la lleva a la conquista, no solo del primer lugar en cada carrera pedestre, sino del día a día.“Voy un día a la vez, porque en ocasiones no tengo la seguridad de que voy a poder ir a entrenar, ya sea porque no tengo las fuerzas o el tiempo para hacerlo, ya que tengo que cuidar a mi hija que padece autismo y me exige mucho en todos los aspectos”, externó.Con nueve victorias en el Circuito Atlético Pedestre 2017, Gladys buscará este próximo domingo su décimo triunfo, en lo que será la última carrera del serial.“Voy a tomar un respiro, a descansar un poquito del deporte y dedicarme más a mi carrera profesional, si tengo pensado intervenir en el medio maratón y otras carreras locales si estoy en condiciones para hacerlo, pero nada más como hobby”, afirmó.Las carreras en las que terminó en el primer lugar, dentro del Circuito Atlético, fueron: Fiesta Park, Total Fitness, Deporte para Todos, Jesús Maestro, Multimedios, Powerade, Del Río, Fernando ‘Kilo’ Herrera y Corrissste.

