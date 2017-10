Apoyo total

Ciudad de México— Tras el sismo, emergió la solidaridad en el país y la Selección Mexicana no fue la excepción. La necesidad de ayudar en su tierra y el estar cerca de sus compatriotas movió a los futbolistas que militan en Europa a pedir no ser excluidos de los partidos contra Trinidad y Tobago y Honduras.Elementos como Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Javier Hernández incluso participaron en una teleconferencia para establecer cómo aportar desde sus trincheras, invitando a la recaudación, siendo partícipes de ella al entender que la reconstrucción es una tarea difícil. El director de Selecciones Nacionales, Dennis Te Kloese, lo detalla a Cancha.“Entendí que, por ejemplo, en esta concentración podía haber sido un tema de no viajar de Europa para los últimos dos juegos, ya que estamos clasificados, pero al contrario, tras hablar con los clubes, que todos los clubes en Europa estaban tratando de mostrar cierto apoyo y todos los jugadores que estaban en Europa tenían muchísima ansiedad en venir y ver con sus propios ojos cómo estaban sus familiares, amigos, seres queridos, la gente con la que han vivido y convivido por años en el CAR, y la verdad fue emocional el ver un evento como el de ayer (martes) en el que tomaron todo el tiempo posible para recaudar fondos”, comentó.Elementos como “Chicharito” y Miguel Layún fueron más allá al incentivar a la gente a donar en la iniciativa “#YoXMéxico. El martes, el Tri marcó un golazo al recaudar un millón 200 mil pesos en un evento abierto al público.“En todo el tiempo que llevo en México siempre me ha impresionado la ilusión y el patriotismo del futbolista mexicano hacia su país, hacia su club, hacia su familia, es un poco diferente en Holanda ya que a veces se toma demasiado ligero el representar a un país o una Selección, lo ves ahora con los resultados tan complicados que Holanda ha tenido.“El querer ayudar y representar a México es muy fuerte, el sentido es muy fuerte”, dijo Te Kloese.El directivo agradeció las acciones de apoyo en un evento “dramático y traumático”.“Pero el paso más difícil es de aquí en adelante, cuando tienes que reconstruir vidas, tienes que reconstruir casas, tienen que encontrar su camino normal a veces sin sus seres queridos, sin sus temas materiales que dependen, creo que lo mucho o poco que podemos aportar de aquí a lo que dure nuestro proyecto es muy valioso”.

