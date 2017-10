Enorme desafío

Tampa, Florida— A Jameis Winston le emociona mucho el próximo reto que se le presenta al joven equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, quienes serán puestos a prueba en horario estelar al ir contra Tom Brady y los campeones del Super Bowl, los Patriotas de Nueva Inglaterra.“En verdad para mí es una bendición”, dijo el mariscal de 23 años, mirando con anticipación al choque de esta noche en el estadio Raymond James, donde los Bucaneros (2-1) han ganado seis partidos consecutivos desde la temporada anterior.Pats (2-2) llegan a este enfrentamiento en busca de respuestas en la defensa, intentando evitar caer por debajo del .500 por primera vez desde el 2012.“No me gusta hablar mucho sobre mí, pero tener la oportunidad de ser testigo de la grandeza y que Tom Brady nos visite, eso me emociona mucho”, según Winston agregó. “Definitivamente me pone a pensar en lo duro que hemos trabajado para llegar a este punto. Estoy pensando en lo que le voy a decir cuando finalmente lo conozca en persona”.El jugador profesional, con tres años de carrera, habló sobre sus aspiraciones a llegar un día a ser reconocido como el mejor que jamás haya jugado en su posición. Brady ha ganado más partidos que cualquier otro mariscal en la historia de la NFL, incluyendo cinco campeonatos del Super Bowl, y Winston ha pasado mucho tiempo estudiándolo, junto con Peyton Manning y a otros tantos a los cuales ha admirado toda su vida.“Su habilidad para proteger el balón y aprovechar todas las oportunidades que se le presentan es impecable. Con sólo estudiarlo, con sólo verlo cuán tranquilo es y cuán preciso, es muy impresionante”, dijo Winston.“Esa es la razón por la que cada periodo de temporada baja, cada oportunidad que tengo para entrenar durante la temporada… intento mejorar porque sé que él sigue jugando. Él sigue mejorando día con día”, según agregó. “Él y Drew Brees, y un par de los viejos veteranos que aún siguen jugando, son una fuente de inspiración para los jugadores más jóvenes como yo y otros que apenas se han incorporado a la liga.”Winston ganó el Trofeo Heisman y un campeonato nacional en la universidad en Florida State. También ha sido un importante elemento en el resurgimiento de Tampa Bay como un contendiente de los playoffs desde que entró a la liga como el primer seleccionado del draft en el 2015.Lo que ha logrado en un poco más de dos temporadas como profesional —cerca de 9 mil yardas por aire con 56 touchdowns— no sólo ha puesto a Tampa Bay en una muy buena posición sino que también ha captado la atención de Brady y del entrenador de los Patriotas Bill Belichick.“Es un excelente y joven jugador. Lo he estado viendo desde sus comienzos y ha puesto en alto el nombre de su equipo”, dijo Brady.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.