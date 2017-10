Extienden Diamondbacks su temporada

Phoenix— Cuatro triples.Y no se creerán quién se sumó a la diversión en los Diamondbacks de Arizona.El pitcher relevista Archie Bradley bateó un demoledor triple de dos carreras en el séptimo inning, uno de los cuatro triples que permitieron a los Diamondbacks superar a los Rockies de Colorado por 11-8 anoche en el juego de wild card de la Liga Nacional.Paul Goldschmidt bateó un jonrón de tres carreras al inicio y los Diamondbacks se abrieron una ventaja de 6-0 antes de que el as Zack Greinke dejara escapar la blanqueada. Colorado aprovechó para recortar distancias y se puso a 8-7 cuando Nolan Arenado y Trevor Story pegaron cuadrangulares seguidos en el octavo ante Bradley, quizá agotado de correr por las bases y gritar emocionado a sus compañeros.Con un triple, A.J. Pollock produjo dos carreras en el octavo, esta vez ante el cerrador Greg Holland, y los Diamondbacks anotaron tres veces en su mitad del octavo para sentenciar un juego frenético.“Ese es uno de los mejores juegos en los que he participado, si no el mejor”, dijo Goldschmidt.Arizona pasa ahora a una serie al mejor de cinco con los campeones del oeste en la Liga Nacional, los Dodgers, un equipo al que los Diamondbacks derrotaron en sus seis choques. El primer encuentro se disputa el viernes en Los Ángeles.“Es lo que hemos hecho todo el año: respondemos”, comentó Bradley. “Este grupo es especial y solo estoy feliz de que sigamos adelante”.Arizona se convirtió en el primer equipo con cuatro triples en un juego de postemporada desde que los Americanos de Boston (ahora Medias Rojas) batearon cinco en dos ocasiones en la primera Serie Mundial en 1903 contra Pittsburgh.Fue una noche desatada en el desierto, en la que Daniel Descalso también jonroneó para los Diamondbacks y Ketel Marte sumo dos triples.“Sabemos lo duros que son estos hombres. Jugamos contra ellos todo el tiempo”, dijo Goldschmidt. “Cada vez que anotábamos, decíamos ‘Necesitamos más, necesitamos más’”.Por los Rockies, los venezolanos Carlos González de 5-2 con una remolcada; Gerardo Parra de 4-2 con una anotada y una impulsada; Alexi Amarista de 1-1 con una impulsada. El dominicano Raimel Tapia de 1-1.Por los Diamondbacks, el venezolano David Peralta de 5-3 con dos anotadas. El dominicano Ketel Marte de 5-3 con una anotada y una remolcada.

