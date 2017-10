Presenta Pumas a Patiño como su nuevo entrenador

Ciudad de México— Sumido en el fondo de la clasificación, un desesperado Pumas presentó el miércoles a David Patiño como su entrenador para lo que resta del torneo Apertura de México.Patiño, jugador del equipo entre 1986 y 1993, fue auxiliar de Francisco Palencia durante las primeras seis fechas del campeonato antes que la dirigencia despidiera a Valencia para nombrar al argentino Sergio Egea como entrenador interino.Egea no ganó ninguno de los cinco encuentros que dirigió y presentó su renuncia al cargo tras caer 4-1 ante Cruz Azul por la 12da fecha."Respeto totalmente el trabajo de Sergio (Egea) y "Paco" (Palencia). Para mí el hecho de estar en esta silla es un honor y un sueño hecho realidad, para ello me he preparado", dijo Patiño en rueda de prensa. "Sé de la dificultad que representa el momento del equipo y me siento con la capacidad de sacarlo adelante".Pumas, uno de los cuatro equipos más populares en México, no tiene triunfos en sus últimos siete partidos y con siete puntos está en la cola del Apertura.Esta temporada, la dirigencia del club optó por dar oportunidad a los jugadores jóvenes y los resultados no han sido óptimos para Pumas, que matemáticamente aún tiene posibilidades de clasificar a la Liguilla, aunque escasas."Soy de la casa, conozco a todos los jugadores y creo en el proyecto", añadió Patiño, quien antes de ser parte del cuerpo técnico de Palencia dirigía al equipo Sub-20. "El hecho de que me hayan puesto demuestra congruencia con una idea, demuestra no ceder a presiones externas y buscar mantener una idea. Habla de una rectitud en la línea de pensamiento".Si no logran levantarse de la lona, Pumas quedará fuera de la Liguilla por el título por tercera ocasión en los últimos cuatro torneos.Su último título fue en el Clausura 2011."Hay una vergüenza deportiva en el equipo, hay una intención clara de sacar las cosas adelante, de demostrar que se puede y yo creo que se puede", agregó Patiño. "Vamos a recuperar y a mantener lo bueno que se hizo. Corregiremos lo que no se ha hecho bien, pelearemos con todo lo que está en nuestro alcance, con inteligencia y esfuerzo, cada punto que falte en el torneo".Patiño se presentará con Pumas el sábado 14 de octubre, cuando visite a Necaxa.