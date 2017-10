Pone Argentina en juego su prestigio

Buenos Aires— Meses atrás, una reconocida cadena argentina de electrodomésticos prometía a sus clientes devolver el dinero del televisor última generación que habían comprado si la selección no se clasificaba al Mundial de 2018.Un escenario impensado que podría convertirse en posibilidad latente si el equipo de Lionel Messi y compañía no vence a Perú hoy en un mano a mano por el pase directo a Rusia.En Argentina el partido se vive como el más trascendente de las últimas décadas, incluso por encima de las cuatro finales mundialistas. La última vez que los albicelestes faltaron a la cita fue en México 1970. Hay varias generaciones de argentinos que nunca pasaron por ese trauma, entre ellos el propio Messi.Crisis institucional y cambio de tres entrenadores, Argentina llega a las dos últimas fechas de la larga eliminatoria sudamericana en el quinto puesto con 24 puntos, ubicación que la obligaría a jugar un repechaje contra Nueva Zelanda en noviembre.Los peruanos, que hilvanaron tres victorias consecutivas, treparon al cuarto puesto, también con 24 unidades pero con más goles a favor que su próximo rival. Hace tiempo que la blanquirroja no llegaba al cierre de las eliminatorias con chances de clasificar a una Copa del Mundo, lo cual no consigue desde España 1982.Si el equipo de Jorge Sampaoli le gana a Perú llegará menos presionado al último compromiso ante Ecuador el próximo martes en Quito. Otro resultado disparará la venta de calculadoras y calmantes. Argentina, campeón del mundo en 1978 y 1986, ya no dependerá de sí misma y estará pendiente de los resultados de Chile, Paraguay y Ecuador, sus inmediatos perseguidores.“Estoy muy confiado de estos futbolistas para que le den al pueblo argentino la posibilidad de estar en el mundial”, dijo Sampaoli en una rueda de prensa. “Tengo una seguridad y convicción de que vamos a estar en el mundial. En eso camino, no tengo dudas. A eso vine, si no estuviera confiado no estaría acá”.Perú, a su vez, cierra en casa ante Colombia.A falta de juego y goles en anteriores presentaciones, Argentina se mudó del Estadio Monumental de River Plate a la Bombonera de Boca Juniors, donde hace 20 años no juega un partido por eliminatorias. Messi apenas registra un amistoso allí y varios de sus compañeros jamás la pisaron.