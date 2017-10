Ticos, a un pasito de Rusia

Costa Rica palpita el pasaje al Mundial de Rusia y se alista para el festejo.En la vecina Panamá, mientras tanto, sólo se habla de la oportunidad dorada que hay de cristalizar un largo sueño, incluso, el gobierno de los canaleros anunció que ajustará el horario de trabajo en las instituciones públicas para que los empleados puedan ver el último partido de su selección sin contratiempos.Las dos últimas jornadas de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf se dirimen el viernes y martes con dos boletos y medio aún en juego, y una selección costarricense que solo necesita un empate para convertirse en el segundo clasificado de la zona a la Copa del Mundo de 2018, después de que México lo lograse anticipadamente.Los “ticos”, segundos en la tabla con 15 puntos y tres menos que México, reciben el viernes a los hondureños y cierran de visita ante los panameños el martes.La situación es mucho más apremiante para Panamá (10), Estados Unidos (9) y Honduras (9), aunque los panameños se animan cada vez más en la posibilidad dar un batacazo en su visita a suelo estadounidense que los acerque más a su primera Copa del Mundo. Tomando en cuenta que los costarricenses están con un pie en Rusia, panameños, estadounidenses y hondureños se pelearían el tercer boleto directo de la zona y el cuarto lugar para un repechaje contra un rival de Asia.MÉXICOMéxico se clasificó desde la séptima fecha con su triunfo como local sobre Panamá por 1-0. Sin embargo, el timonel de los mexicanos, el colombiano Juan Carlos Osorio, llamó a sus principales hombres para las dos últimas jornadas ante Trinidad y Tobado y Honduras.COSTA RICA¡Las ironías del futbol!Costa Rica puede amarrar el boleto a Rusia el viernes con sólo sacar un empate el viernes a la urgida Honduras, el equipo que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto, el mismo timonel que condujo a los “ticos” a alcanzar los cuartos de final en Brasil, la primera vez que los centroamericanos lograban tal peldaño en cuatro citas mundialistas.Una victoria o un empate ante Honduras dejarán a su vez muy comprometidos a los dirigidos de Pinto, quien se marchó en malos términos con la federación costarricense después de la gran campaña en Brasil. Costa Rica le empató a Honduras en el choque de ida.Los “ticos” pueden clasificarse hasta perdiendo, si Panamá y Estados Unidos empatan el viernes en Orlando, Florida.PANAMÁPanamá está tercero en la tabla y en zona de clasificación directa; depende de si mismo. La selección dirigida por el técnico colombiano Hernán Darío Gómez puede lograr su anhelado sueño de ir a su primera Copa del Mundo en la próxima fecha si vence a Estados Unidos y Honduras no gana en San José.También asegurará la clasificación directa si le empata a Estados Unidos y luego le gana a Costa Rica, siempre que Honduras no gane uno de sus dos últimos partidos.Panamá, empero, nunca le ha sacado un solo punto a Estados Unidos como visitante en choques por las eliminatorias mundialistas.“Sabemos que podemos hacer historia”, dijo el volante panameño Edgar Bárcenas.ESTADOS UNIDOSEstados Unidos necesita más que nunca vencer a la incómoda Panamá. Ganando en casa, la selección de Bruce Arena rebasaría a los centroamericanos y puede sellar prácticamente su pasaje con otra victoria en su viaje a Trinidad y Tobago, el rival más débil del torneo.Este hexagonal ha sido un suplicio para los estadounidenses desde el inicio, en que una goleada en San José le costó el puesto a su técnico Juergen Klinsmann. Repuntaron bajo el mando de Arena, pero volvieron a caer como local ante los “ticos”, antes de sacar un trabajoso empate de 1-1 en su visita a Honduras para quedar al menos en zona de repechaje.HONDURASSi Honduras quiere viajar a su cuarta cita mundialista y la segunda consecutiva, deberá ganar sus dos últimos partidos contra los costarricenses y mexicanos, fuera y dentro de casa, respectivamente. Pero a diferencia de Panamá, el equipo de Pinto depende de lo que hagan panameños y estadounidenses. Un revés en San José, sin embargo, no solo alejaría su posibilidad de clasificarse directamente, sino de meterse al repechaje.“A Costa Rica le vamos a jugar con más ganas que nunca”, proclamó Pinto en declaraciones al diario hondureño La Prensa.TRINIDAD Y TOBAGOTrinidad y Tobago, que sólo suma los tres puntos de su triunfo en casa frente a Panamá, está fuera de combate.

