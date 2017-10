Pasa el Necaxa ‘como de rayo’

Al frente del equipo de sus amores, el director técnico Ignacio Ambriz, uno de los símbolos de los Rayos del Necaxa en la década de los noventa, anticipó ayer al paso del equipo por esta ciudad que Bravos FC Juárez será un rival difícil esta noche para los hidrocálidos.Hoy, a las 19:00 horas, en el Southwest University Park, en El Paso, Texas, los rojiblancos enfrentarán a los líderes del Ascenso MX, en un partido amistoso, en Fecha FIFA.“Un partido complicado ante el líder del futbol de ascenso y que, en lo personal, me gustan mucho los equipos de Miguel Ángel –de Jesús Fuentes-, que juegan muy bien al futbol”, expuso.Ambriz Espinoza añadió que los conjuntos a cargo de Fuentes Razo son muy dinámicos.“Siempre tienen muy buena dinámica. No sabes si por ahí, está corrigiendo a cada ratito el parado del equipo, de repente una línea de cinco, luego línea de cuatro -defensas- y, son equipos complicados, aparte de los buenos jugadores que tiene”, apuntó.Ex asistente de Javier Aguirre en el Osasuna y Atlético de Madrid de España, Ambriz comentó que la idea de este partido es sólo que los futbolistas adquieran ritmo de juego.“Es parte de esta Fecha FIFA donde la pasada, porque traíamos una carga de trabajo fuerte no jugamos. Ahora, era provechoso porque hay gente que no tiene muchos minutos, hay gente que necesitamos meterla en ritmo para la recta final del torneo”, declaró.Para medirse a los Bravos, antes de cruzar la frontera, la escuadra necaxista arribó ayer por la tarde a esta ciudad, con sus mejores hombres.“Normalmente todos vienen. Ya veremos de aquí a mañana –hoy- quién está mejor para poder jugar”, expuso.En séptimo lugar y dentro de zona de calificación, el timonel apuntó que Necaxa marcha bien en el Apertura 2017.“Vamos bien, dentro de todo, estamos calificados en Copa. En la liga, de las jornadas que van nada más hemos estado una semana fuera –de zona de calificación-. Volvimos a meternos esta semana, pero viene un cierre muy complicado donde tenemos que estar muy bien para poder aspirar a calificación”, comentó.Ambriz afirmó que dirigir al equipo en el que marcó una época junto a Ivo Basay, Alex Aguinaga, Luis Hernández, Sergio Zárate, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe, entre otros, es un sueño cumplido“Contento, la verdad, por lo que significan para mí estos colores, este escudo, el haber hecho realidad un sueño que yo tenía. Hoy, al final, se dice muy fácil, en la cancha, es donde el equipo tiene que mostrar y así como me fue en la parte como jugador y que logré varios títulos, me pueda tocar en esta parte de entrenador y entregar buenos resultados a la afición y a mis directivos”, mencionó.Sabedor que en ambos lados de la franja fronteriza hay “bastantes necaxistas regados”, el timonel invitó a los aficionados a asistir al partido y a divertirse.

