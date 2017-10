Quiere hacer historia

‘Encantada de la vida’ en las Rayaditas del Monterrey, club en el que ‘cayó de pie’, la futbolista juarense Selena Castillo vive y disfruta al máximo su incursión en el profesionalismo y, en el primer torneo de la Liga Femenil MX, quiere levantar la copa con las regias y hacer historia.“Mi objetivo es ganar la liga porque pienso que va a ser algo histórico, que nunca se va a olvidar. Pueden pasar los torneos y siempre te vas a acordar de que el primer torneo lo ganó Monterrey”, enfatizó.Castillo Aguilar, ex jugadora de Inditas UACJ, equipo en el que se encargaba de mecer las redes rivales y conquistó plata en la Universiada Nacional 2013, en futbol rápido, juega ahora como medio de contención.Al tiempo que su posición dentro de la cancha cambió, su pasión y el gusto por este deporte igualmente lo hicieron, ya no son las mismas… han crecido notablemente.El diario convivir con futbolistas que tienen participaciones en torneos mundiales, olímpicos y mundiales universitarios como Rebeca Bernal, Dinorah Garza, Daniela Solís y Mónica Desiree Monsiváis, la preparación a tope, la frecuente competencia que implica el alto rendimiento y el hecho de jugar en estadios de primer nivel, han seducido por completo a Selena, quien vive un sueño del que no quiere despertar.“Es un sueño. Creo que a muchas generaciones les hubiera gustado que les tocara esto y yo puedo vivirlo, entonces, es una experiencia bien bonita, la verdad”, manifestó.La deportista de 22 años y 1.63 metros, resaltó que sus coequiperas de nivel de selección nacional predican con el ejemplo dentro y fuera del rectángulo verde y el aprendizaje que le dejan, es una de la cosas que más le gustan en el día a día, en el campamento de las Rayaditas.“Creo que es lo que más me gusta, que convivo con gente bien experimentada y son bien profesionales. La verdad, les puedes aprender un montón de cosas. Son personas bien dedicadas, se preparan un montón para estar siempre al cien en el equipo y es algo que me gusta, que no me había tocado vivir, con gente de otro nivel”, expresó.Selena, quien inició en el ‘deporte de las patadas’ a los seis años en el equipo varonil Leones de Juárez, comentó que pese a que extraña anotar goles, la nueva función que le asignó el técnico Gustavo Leal, quien debido a las necesidades del equipo en media cancha, la probó y le encontró su ‘lado rudo’, le agrada.“Allá en Juárez jugaba como de diez y acá estoy más a la defensiva, entonces sí, mucha gente me dice que los goles y no sé qué, pero acá tengo otro rol. Como que están acostumbrados, quieren verme meter goles y acá, tengo una función completamente diferente.Mi posición es más destruir el juego del rival, recuperar bola, pasarla, soltarla”, señaló. Consciente que la competencia para ganarse un puesto titular sería mayor en la versión femenil de ‘La Pandilla’, Selena cambió las garras de La Fiera del León, –equipo al que iría en un inicio-, por las rayas del Monterrey.Una mejor propuesta económica, el ofrecimiento de iniciar sus estudios de maestría y la conformación de una plantilla más calificada, influyeron en la decisión de Selena de emigrar a la ‘Sultana del Norte’, luego que su amiga Alexia Frías la invitó a probarse.“Es una experiencia totalmente increíble, así. Con la gente que me topé, con el equipo en el que estoy. Es un equipo que trata … así. No tengo ninguna queja la verdad, elegí bien. Muy feliz, muy contenta de haber llegado a Monterrey”, finalizó.Cumplidas nueve fechas en el Apertura 2017, las Rayaditas marchan en el segundo lugar del Grupo 2 con 22 puntos, únicamente atrás de Tigrillas UANL por diferencia de goles y un punto abajo de las Águilas del América, líderes generales en el Apertura 2017.