Arman Yanquis la remontada

Nueva York— Los jonrones de Aaron Judge, Didi Gregorius y Brett Gardner. El trabajo soberbio del bullpen. Los mejores recursos de los Yanquis de Nueva York propulsaron la remontada con la que anoche vencieron 8-4 a los Mellizos de Minnesota para conseguir su primera victoria en postemporada desde 2012 y avanzar a una serie divisional de la Liga Americana.Luego que el as Luis Severino solo pudo sacar un tercio del primer inning y Nueva York quedó abajo 3-0, Gregorius sacudió un cuadrangular de tres carreras en la parte baja, y Nueva York no dejó de taladrar para salir victorioso en el juego de comodines.Superado el desafío de un partido sin margen de error, los Yanquis se encaminan ahora hacia Cleveland para enfrentar a los Indios, vigentes campeones de la Liga Americana, en la serie divisional que se pondrá en marcha el viernes en el Progressive Field.Nueva York no ganaba en los playoffs desde que eliminó a Baltimore en la primera ronda para luego ser barrido por Detroit en la serie por el título del circuito, marcada por una lesión del tobillo en el primer juego que dejó fuera a su entonces capitán Derek Jeter.Con Jeter retirado, una nueva generación de Yanquis empieza a dejar huella.Gregorius, el jugador de Curazao que reemplazó a Jeter en el campocorto y figuró como cuarte bate, despejó la angustia de los fanáticos en el Yankee Stadium cuando sacudió su jonrón ante Ervin Santana, el otro abridor dominicano que desentonó en un primer episodio que duró 45 minutos.“Me gustó la manera cómo respondieron”, dijo el manager de los Yanquis Joe Girardi en la transmisión televisiva por ESPN.Minnesota golpeó primero, cuando Brian Dozier abrió el juego con un cuadrangular por el bosque izquierdo y luego el puertorriqueño Eddie Rosario la desapareció por la derecha. Ambos batazos cayeron justo en las primeras hileras de las tribunas.Sin contemplaciones y sin mañana, Girardi apeló a sus relevistas para sobrevivir. Fue lo que hicieron Chad Green, Dave Robertson, Tommy Kahnle y Aroldis Chapman al combinarse para una faena 8 2/3 innings en la que permitieron una carrera y cinco hits.Chapman comenzó el noveno inning recetando un par de ponches, seguidos por un sencillo de Joe Mauer. El tercer ponche del cubano llegó ante el dominicano Jorge Polanco para el out 27.Del resto de la misión se había encargado ya la artillería. Gardner puso a los Yanquis arriba 4-3 en el segundo con un jonrón solitario. Los Mellizos igualaron 4-4 en el tercero, cuando Byron Buxton corrió fuerte para evitar el doble play, empujando a Polanco.

