Arruinan debuts

Oklahoma City— Carmelo Anthony tuvo una gran actuación en su primer partido con el Thunder, aunque a Chris Paul y los Rockets al parecer les irá bien sin él.Houston se sobrepuso a los 19 puntos de Anthony en tan sólo 20 minutos con los 15 puntos de Paul George, echando a perder los debuts en Oklahoma City con una victoria de 104 a 97 anoche en Tulsa, Oklahoma.Paul consiguió 11 puntos y siete asistencias en su debut en Houston. Los Rockets intentaron adquirir a Anthony después de conseguir a Paul, pero no pudieron llegar a un acuerdo durante las largas discusiones del verano con los Knicks de Nueva York, quienes mejor intercambiaron a su líder encestador con Oklahoma City en vísperas del campamento de entrenamiento.Pero los Rockets, quienes contaron con una de las más potentes ofensivas de la NBA la temporada pasada, quizás no necesiten de más encestadores. James Harden aportó 16 puntos y 10 asistencias, el sexto hombre del año Eric Gordon anotó 21 puntos, y los Rockets encestaron 24 tiros de tres puntos. Gordon obtuvo seis y Trevor Ariza encestó cinco en camino a acumular un total de 18 puntos.El MVP Russell Westbrook no jugó para Oklahoma City.Los Knicks jugaron su primer partido sin Anthony, perdiendo ante los Nets de Brooklyn en uno de cuatro partidos del calendario de la pretemporada de la NBA.Nets 115, Knicks 107Nueva York— D’Angelo Russell anotó 19 puntos en su debut con los Nets para ayudar a Brooklyn llevarse la primera victoria en uno de los dos partidos de la pretemporada entre las ciudades rivales.Adquirido en un intercambio con los Lakers, el ex segundo seleccionado estuvo activo en la defensa junto con Jeremy Lin, quien tuvo una noche muy problemática encestando tan sólo dos de nueve disparos y anotando tan sólo ocho puntos.Enes Kanter, adquirido de Oklahoma City en el intercambio de Anthony, y Tim Hardaway Jr. cada uno anotaron 17 puntos para los Knicks.Toros 113, Pelícanos 109Nueva Orleans— Cristiano Felicio anotó 15 puntos y los Toros se sobrepusieron a una fuerte actuación de parte del dúo del All-Star conformado por Anthont Davis y DeMarcus Cousins en Nueva Orleans.Davis anotó 24 puntos y consiguió 10 rebotes, y Cousin agregó 20 puntos y 10 rebotes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.