Eclipsa a figuras

Ciudad de México— La figura del momento de la Selección Mexicana de Futbol no es Javier Hernández, a pesar de estar en una de las Ligas más poderosas del orbe... Tampoco es Andrés Guardado y su gran momento en España con el equipo revelación, el Betis de Sevilla.Menos Jesús Manuel Corona y sus grandes goles en el Porto de Portugal.A quien todos siguen, a quien todos idolatran es al joven de apenas 22 años, Hirving Lozano, quien de Pachuca brincó a Holanda, al PSV Eindhoven, donde se ha convertido en goleador y figura.¿Eso no lo presiona? Parece que no, pues ahora se ve a un “Chucky” con más apertura, con respuestas un poco más largas a los medios de comunicación, esperando y enfrentando todo lo que se le viene encima.“Cuando llegas a la Selección Mayor siempre tienes esa carga, siempre se te exige más. Ese peso existe y hay que cargarlo”, dice el extremo nacido en la Ciudad de México.Asegura que esto de la presión, no es nuevo para él... “desde que me dieron la oportunidad de estar en la Selección siempre hubo eso, así que me siento tranquilo, hago mi trabajo y ya. Me siento bien, creo que esto es del día a día, y ahora pues ahora me han salido bien las cosas pero no es para confiarse, sigo trabajando para elevar mi nivel, ojalá que todo se siga dando de buena manera”.La campaña de Lozano con los Granjeros ha sido estupenda. En seis juegos en los que ha actuado ha marcado seis goles.“Sólo aprovecho las oportunidades que me dan. Estar en Europa y jugar los partidos como titular suma mucho”.En realidad, el momento que vive Lozano es envidiable.“Me siento contento en el club, me han recibido muy bien, y sí, siento que he elevado mi nivel, ahora lo que me queda es trabajar para mantenerlo”.La mala nota, además de la expulsión que tuvo y le costó dos juegos de suspensión, fue estar a la expectativa de su familia por el sismo del pasado 19 de septiembre. “Verlo desde lejos es muy complicado, pero fuera de la tragedia que hemos tenido, me siento feliz por ver cómo nos ayudamos entre mexicanos, ojalá lo sigamos haciendo en todo momento”, finalizó.EL DATO:• Partidos: Seis encuentros dela Eredivisie de Holanda,ha jugado Lozano.• Anotaciones: En seisocasiones, el “Chucky” hamarcado gol en el torneo.• Expulsión: Una tarjeta roja harecibido el extremo de origenmexicano.