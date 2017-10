Al frente de la maquinaria

Pieza infaltable en un sistema que funciona correctamente, en eso se ha convertido Guadalupe García Ponce en el equipo Inditas Guerreras de Ciudad Juárez, dentro de la Liga de Basquetbol Estatal.La bujía del conjunto fronterizo es sin duda la originaria de Meoqui, Chihuahua, quien llegó esta temporada a la tribu, como campeona estatal, luego de su paso por las Soles de Ojinaga, equipo que esta campaña no intervino en la justa femenil.“Desde niña siempre me gustaron mucho los deportes y se me han facilitado demasiado; luego de pasar por el atletismo y otras disciplinas, el basquetbol llegó cuando ingresé a la preparatoria”, comentó la jugadora de 30 años de edad.Egresada del Cbtis 147 en su tierra natal, ‘La Flaca’, como le llama a Guadalupe su familia y amigos, cayó parada en un club que tenía años buscándola a través de su entrenadora.Pese a que recibió ofertas de las Pioneras de Delicias y de un conjunto de la capital, la número 8 de las Inditas decidió que su siguiente escala fuera en esta frontera.“Las cosas se fueron dando para que se me abrieran las puertas en el basquetbol universitario, y llegué a la UACH con las Adelitas, a partir de una beca que me ofrecieron”, mencionó García Ponce.Fue en la capital del estado donde Lupita despuntó en el basquetbol e inició la licenciatura en Educación Física.“Desafortunadamente nunca pudimos quedar campeonas nacionales, segundos y terceros fueron los lugares que obtuvimos cuando el equipo era entrenado por la maestra Mirtha Sáenz”, recordó.Tras terminar su elegibilidad como jugadora de las Adelitas y concluir su carrera, comenzó su andar en la Liga Estatal. Su primer equipo fue uno de Chihuahua, conformado por maestras egresadas de la universidad.El siguiente año participó con las Cerveceras de Meoqui, donde se mantuvo una temporada, para luego pasar a las Soles de Ojinaga, donde permaneció otro par de torneos. Este 2017 llegó a Inditas Guerreras.“Por cuestiones de trabajo las cosas no se habían acomodado para llegar a Ciudad Juárez, pero ya tenía ganas de estar por acá; la verdad me ha gustado la ciudad y las compañeras me han tratado muy bien”, externó García.Actualmente, con cuatro jornadas para que finalice la temporada regular de la Liga y con marcha invicta, las Inditas de Juárez ya tienen asegurado su lugar en las semifinales del campeonato.La cuota de garra, pundonor y coraje, que necesita un equipo, son valores entendidos en Lupita. Ella los pone al servicio de su grupo en cada entrenamiento y en cada partido.