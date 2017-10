Se vuelven a topar

En circunstancias muy distintas a las del verano del año anterior, sin más nada que un partido amistoso de por medio que sólo servirá de práctica para mantenerse en ritmo y dar juego a quienes ven poca acción, Bravos FC Juárez y Rayos del Necaxa se volverán a ver las caras esta noche en una cancha de futbol, ahora del otro lado de la frontera, en el Southwest University Park, en El Paso, Texas.Desde aquella noche del 21 de mayo del 2016, en la que el cuadro hidrocálido derrotó al FC Juárez 2-0 en el juego de vuelta de la final de ascenso y, con global de 3-0, ascendió al máximo circuito del futbol mexicano, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, muchas cosas han cambiado.Entre ellos, los técnicos y los nombres de algunos jugadores de ambos equipos.Jonathan Lacerda, defensa central y una de las caras nuevas en el FC Juárez en este Apertura 2017, adelantó que el cotejo de hoy le servirá a los Bravos como un ensayo, antes de visitar el sábado a Venados FC, en duelo pendiente de la fecha 9, en el Ascenso MX.“Creo que lo tomaríamos como un entrenamiento previo al partido con Mérida. Creo que nos tiene que servir para seguir mejorando. Hay que aprovechar que es un entrenamiento con un equipo de Primera División y creo que puede ser muy bueno para el plantel”, expuso.Los Bravos llegan a este encuentro con una racha de siete fechas sin derrota en el Ascenso MX, en la cima de la tabla de posiciones con 18 unidades.El sábado anterior con agónico gol de Lucas da Silva, derrotaron 1-0 a la Jaiba Brava del Tampico Madero, aquí.Acerca de la posibilidad de vencer a los Rayos quienes el sábado anterior empataron sin goles con los Tuzos del Pachuca, el zaguero uruguayo comentó que ganar siempre ‘viste’, no sólo cuando se trata de un oponente de la Liga MX.“Siempre viste ganar, sea cuál sea el rival. Creo que el equipo se ha acostumbrado a jugar de una manera que casi siempre estamos muy cerca de la victoria. Los números lo dicen y, hoy en día, el equipo ha demostrado que le puede hacer frente a cualquier equipo”, manifestó.El ex jugador de Santos Laguna, Puebla, Dorados Sinaloa, Necaxa y Celaya, expuso que después que en la Copa MX no le fue bien al FC Juárez, los futbolistas están cien por ciento enfocados en la liga.“Y preparar este partido que también es importante para nosotros en la parte anímica y, también, en la futbolística”, apuntó.Jonathan resaltó que los objetivos del equipo son los mismos, calificar a la Liguilla y, después, buscar el título.“No hemos ganado nada, hay mucho por mejorar todavía. Creo que el equipo siempre puede dar algo más. La posición en la tabla es muy buena, nos motiva mucho en lo personal, en lo grupal, pero hay que seguir trabajando que a esto todavía le falta mucho”, dijo.Resentido de una lesión muscular en el juego frente al Tampico Madero, el delantero argentino Mauro ‘Rayo’ Fernández es baja para el duelo de esta noche.El hondureño Wesly Roberto Decas y los nacionales Alejandro ‘Macha’ García e Irving Avalos no están considerados por falta de visa.

