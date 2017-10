Enemigos conocidos

Phoenix— Los Diamondbacks y los Rockies comparten un centro de entrenamiento durante la primavera y ya han jugado en 19 ocasiones esta temporada. Se conocen entre ellos muy bien.Ahora tienen en puerta el 20vo. partido hoy por la noche, el más grande de todos, un enfrentamiento por el comodín de la Liga Nacional en el que Zack Greinke de Arizona se enfrentará al joven Jon Gray de Colorado.“No hay ningún secreto”, dijo el manager de los Rockies Bud Black. “Sabemos lo que les gusta hacer. Ellos conocen a nuestros jugadores… Conocen nuestras tendencias, conocen las tendencias de nuestros bateadores, conocen las tendencias de nuestros pitchers. Y nosotros conocemos las de ellos.”Es un enfrentamiento entre franquicias poco conocidas en la Liga Nacional del Oeste que han tenido temporadas de despegue bajo el mando de managers de primer año. Los Rockies están en los playoffs por primera vez desde el 2009. Los Diamondbacks no han estado en los playoffs desde el 2011. Los boletos para las 48 mil 686 butacas en el Chase Field están agotados.“Un par de jugadores se preguntaba por qué los fans no estuvieron aquí a principios de la temporada y cuándo iban a empezar a asistir a los partidos”, dijo el manager de Arizona Torey Lovullo ayer. “Y yo les dije que debían seguir jugando el mismo tipo de beisbol para que entonces los fans se animen a venir a mostrarles su apoyo.“Eso es lo que queremos de ellos. Sabemos que ellos estarán ahí para apoyarnos, y no puedo esperar a lo que pueda suceder mañana, en cuanto a la multitud que estará con nosotros, el ruido que harán y la energía que lleguen a transmitirnos”.He aquí algunas cosas que hay que considerar cuando los Rockies se enfrenten a los Diamondbacks:Al bateador de los Diamondbacks J.D. Martínez le agrada la idea de jugar bajo la energizada atmósfera que se vivirá en el partido en el que ambos equipos se disputarán el todo por el todo, pero dijo que los jugadores no pueden dejarse llevar demasiado por todo ese alboroto.“Va a ser asombroso, será muy divertido”, dijo. “Pero al mismo tiempo tenemos que mantener el control. Creo que eso va a ser lo más difícil para todos, en ambos equipos”.Greinke será el protagonista de la décima participación de su carrera en los playoffs. Su récord de postemporada es de 3-3 con un promedio de 3.55 carreras limpias. Está en 2-1 en cinco participaciones contra Colorado con un promedio de 3.41 carreras limpias en 34 1-3 entradas.

