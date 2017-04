Dinamita pura

Filadelfia— Yoenis Céspedes despachó tres de los siete jonrones que Nueva York acumuló en respaldo de Matt Harvey, y los Mets trituraron anoche 14-4 a los Filis de Filadelfia.Harvey (2-0) tuvo que salir del juego por una molestia muscular en la pierna izquierda tras permitir dos carreras y cinco hits, con seis ponches en cinco innings y dos tercios.Lucas Duda disparó dos cuadrangulares, en tanto que el venezolano Asdrúbal Cabrera y Travis d’Arnaud también la sacaron por Nueva York, que suma 46 jonrones en sus últimos 21 juegos en el Citizens Bank Park.Luego de caerse tras un violento swing al primer lanzamiento que vio, el cubano disparó un jonrón por todo el jardín central ante Clay Buchholz en el primer inning. También la desapareció por el izquierdo en el cuarto ante el relevista Adam Worgan y luego la sacó por el mismo jardín en el quinto frente a Morgan.Céspedes bateó tres jonrones en una ocasión previa, el 21 de agosto de 2015, en un juego en Colorado. Es el primer Mets que lo hace más de una vez. Conectó un doble y un rodado en sus últimos dos turnos.El cubano amaneció ayer con un cuadrangular en los primeros siete partidos.Cardenales 3, Nacionales 8Washington— Daniel Murphy disparó un jonrón y un par de dobletes, para que los Nacionales de Washington doblegaran 8-3 a los Cardenales de San Luis.Murphy igualó las mejores marcas de su carrera, con cinco empujadas y cuatro imparables. Matt Wieters y Jayson Werth sacudieron también sendos cuadrangulares por Washington, que aseguró su segunda serie ganada en casa.El zurdo Gio González (1-0) recibió dos carreras _una limpia_ a lo largo de siete entradas. Permitió seis imparables antes de retirar a sus últimos 11 adversarios.Bravos 4, Marlins 8Miami— Un gato gris corrió por los jardines del Marlins Park en busca de un escondite a la mitad del jueg. Parece que incluso el felino quiso huir ante la exhibición de bateo que brindó Marcell Ozuna.El dominicano conectó dos jonrones e impuso la mejor cifra de su carrera con seis impulsadas, para que los Marlins de Miami ganaran su juego inaugural de la campaña como locales, por 8-4 sobre los Bravos de Atlanta.Entre los 36,519 espectadores que se dieron cita en el parque no figuró el gato que corrió por la franja de advertencia. Se le escabulló al jardinero derecho Giancarlo Stanton, trepó por el muro del jardín central y pareció atorarse en la escultura robot que los Marlins activan para festejar los jonrones.El presidente de los Marlins, David Samson, dijo que si Ozuna hubiera disparado un tercer vuelacerca, la escultura no se habría encendido, para no hacer daño al gato.Ozuna conectó un elevado de sacrificio en el primer inning, un jonrón de tres carreras en el tercero y un cuadrangular de dos vueltas en el quinto.Medias Blancas 1, Indios 2Cleveland— Con dos outs en la décima entrada, Michael Brantley disparó el martes un doblete que remolcó a Francisco Lindor con la carrera que dio el triunfo a los Indios de Cleveland por 2-1 sobre los Medias Blancas de Chicago.Los Indios se llevaron la victoria horas después de festejar el título de la Liga Americana que consiguieron en 2016.Orioles 1, Medias Rojas 8Boston— Drew Pomeranz recetó seis ponches en debut de temporada, Christian Vázquez bateó un triple de dos carreras y los Medias Rojas de Boston vencieron 8-1 a los Orioles de Baltimore.El triple del puertorriqueño Vázquez en el octavo inning coronó una noche en la que se fue de 4-4. Los Medias Rojas zarandearon a los pitchers de Baltimore con 15 hits, además de innings tres carreras cada uno en el séptimo y octavo. Dustin Pedroia produjo cuatro carreras y el venezolano Pablo Sandoval aportó un elevado de sacrificio en el segundo.Padres 2, Rockies 3Denver— Antonio Senzatela laboró con eficacia durante siete innings y consiguió la primera victoria de su vida en las Grandes Ligas, en el duelo que los Rockies de Colorado ganaron 3-2 a los Padres de San Diego.Nolan Arenado dio la ventaja a los Rockies en el séptimo episodio, con un jonrón. Encontró una recta del relevista dominicano Miguel Díaz (1-1) y desapareció la esférica por el jardín derecho, para llegar a tres vuelacercas en la campaña.Cerveceros 4, Azulejos 3Toronto— Keon Broxton y Domingo Santana pegaron sendos jonrones solitarios, Wily Peralta laboró seis innings para agenciarse su segundo triunfo en dos aperturas, y los Cerveceros de Milwaukee superaron 4-3 a los Azulejos de Toronto.Troy Tulowitzki bateó de 3-2 con tres impulsadas, pero los Azulejos, colistas de la División Este de la Liga Americana, cayeron a una foja de 1-6, el peor comienzo de una temporada en la historia de la franquicia. Perdieron además por sexta vez el juego que marcó la inauguración de su campaña como locales.Rojos 6, Piratas 2Pittsburgh— Scooter Gennett pegó jonrón por segunda noche seguida y totalizó tres hits en el duelo que los Rojos de Cincinnati ganaron 6-2 a los Piratas de Pittsburgh.Los Rojos se sobrepusieron a la salida anticipada del abridor Rookie Davis por lesión y consiguieron su sexta victoria en siete compromisos.Gennett coronó el ataque de Cincinnati con un leñazo de tres carreras que envió la pelota al graderío del jardín derecho en el octavo inning, ante Trevor Williams.Davis, derecho novato, se marchó en el quinto acto, al ser golpeado en el antebrazo derecho por un lanzamiento de Jameson Taillon. Laboró cuatro innings, en su segunda apertura en las mayores, permitiendo una carrera y dos hits.Drew Storen (1-0) resolvió el sexto capítulo para llevarse el triunfo, y el cubano Raisel Iglesias cerró el duelo para acreditarse su tercer salvamento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.